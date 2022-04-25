Twitter Yönetim Kurulu, Elon Musk'ın Satın Alma Teklifini Yeniden Masaya Yatırıyor

Twitter yönetim kurulunun, Elon Musk'ın sosyal medya şirketini satın alma teklifini engellemek için bir "zehir hapı" önlemine başvurmasından yaklaşık bir hafta sonra kararını yeniden gözden geçirdiği bildiriliyor.

The New York Times'a göre yönetim kurulu, Musk'ın Twitter'ı satın alma teklifini görüşmek üzere Pazar sabahı bir araya geldi.

Bu ayın başlarında SpaceX ve Tesla'nın kurucusu, Twitter'ın tüm hisselerini hisse başına 54.20 dolara satın almayı teklif etmişti. Musk, Twitter'a yazdığı mektupta, sosyal paylaşım sitesinin “dünya çapında özgür konuşma platformu” olma potansiyeline sahip olduğunu belirtmişti ancak Twitter, Musk'ın "istenmeyen, bağlayıcı olmayan" teklifine yanıt olarak bir "hissedar hakları planı" çıkardı. Bu, şirkette ek bir hisse satın almasını engelledi. Musk daha önce Twitter'da 2.89 milyar dolar değerinde, şirketin %9.2 oranında hissesini satın alarak kendisini şirketin en büyük bireysel hissedarı yapmıştı.

Satın alım teklifi reddedilirse hissedar olarak pozisyonunu yeniden gözden geçireceği konusunda da uyarmıştı.

Kaynaklar Anlaşmanın Gerçekleşeceğini Düşünüyor

Tartışmanın özel kaynaklarına dayandırılan bir haberde Times, Twitter yönetim kurulunun Musk ile "potansiyel bir anlaşma etrafındaki diğer etmenleri tartışmak için" bir anlaşma imzalanması ve ardından anlaşılması durumunda ödenecek ücretler de dâhil olmak üzere "görüşmeyi planladığını" belirtti.

Şimdilik başka bir gelişme olmasa da şartlar anlaşmanın yakın olduğunu gösteriyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.