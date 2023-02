Twitter Zaman Akışına Beklenen Özellik Nihayet Geldi!

Twitter, üzerinde uzun süre düşündüğü ve sürekli değiştirdiği özelliği nihayet kullanıcıların talebi doğrultusunda kararlaştırdı. Sosyal ağ nihayet algoritmik "Sizin İçin" zaman akışını iOS ve Android kullanıcılarına dayatmayı bıraktı. Twitter, artık uygulamayı kapattığınızda zaman akışı seçiminizi hatırlayacağını söyledi.

Esasen, uygulamadan çıkarken kronolojik "Takip Edilenler" zaman akışına bakıyorsanız, Twitter'ı tekrar açtığınızda algoritmik zaman akışına geri dönmeye zorlanmayacaksınız. Şirket bu güncellemeyi geçen ay web'de kullanıma sundu ve şimdi de Twitter mobil uygulamalarının en son sürümlerine taşıyor.

Elon Musk liderliğindeki şirket geçen ay algoritmik "Sizin İçin" zaman akışını iOS'ta varsayılan akış hâline getirerek uygulamaya başlamıştı. Daha sonra çift zaman akışı görünümünü Android ve web'e de getirdi ancak kullanıcılar bu zorlu dayatma nedeniyle tıpkı yıllar önce olduğu gibi Twitter'a tepkilerini ilettiler.

This is live for Android and iOS!



Update to the latest version of the app so that “For you” and “Following” will default to whichever tab you had open last. https://t.co/GB1TxWJoOm