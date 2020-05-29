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Twitter'a Zamanlı Tweet Atma Özelliği Geldi

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Emre Fırtına
Emre Fırtına -

Twitter, kullanıcıların merakla beklediği zamanlı tweet atma özelliğini yayına aldı. Yeni özellik ile birlikte tweet atmak çok daha kolay bir hale geldi.

Twitter'da Planlanmış Tweet Atma Dönemi Başladı

Geçtiğimiz yılın kasım ayında Twitter tarafından test edilmeye başlanan planlanmış tweet özelliği bugün tüm kullanıcıların kullanımına sunuldu. Özellik şu anda Twitter'ın web adresinde çalışmakta.

Önceden zamanlı bir tweet atmak için Tweetdeck gibi üçüncü parti servisler kullanmak gerekiyordu ancak yeni özellik ile bunları kullanmaya gerek kalmadı. Planlı tweet atmak için hemen aşağıda yer alan videoyu izleyebilirsiniz. 3 yıla kadar tweet planlamanız mümkün.

Sizler Twitter'ın yeni özelliği hakkında neler düşünyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yourmlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Twitter uygulamasını cihazınıza indirmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

ETİKETLER: twitter

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