Twitter'a Zamanlı Tweet Atma Özelliği Geldi

Twitter, kullanıcıların merakla beklediği zamanlı tweet atma özelliğini yayına aldı. Yeni özellik ile birlikte tweet atmak çok daha kolay bir hale geldi.

Geçtiğimiz yılın kasım ayında Twitter tarafından test edilmeye başlanan planlanmış tweet özelliği bugün tüm kullanıcıların kullanımına sunuldu. Özellik şu anda Twitter'ın web adresinde çalışmakta.

Önceden zamanlı bir tweet atmak için Tweetdeck gibi üçüncü parti servisler kullanmak gerekiyordu ancak yeni özellik ile bunları kullanmaya gerek kalmadı. Planlı tweet atmak için hemen aşağıda yer alan videoyu izleyebilirsiniz. 3 yıla kadar tweet planlamanız mümkün.

Not quite ready to send that Tweet? Now on https://t.co/fuPJa36kt0 you can save it as a draft or schedule it to send at a specific time –– all from the Tweet composer! pic.twitter.com/d89ESgVZal