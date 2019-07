Twitter.com Yenilendi! Şimdi Daha Hızlı

Twitter yaptığı açıklama ile Twitter.com'un tasarımınının değiştirildiğini duyurdu. Yeni tasarım ile beraber Twitter.com artık çok daha hızlı, sade ve modern bir görünüme sahip oldu.

Twitter, kullanıcılardan aldığı geri bildirimler doğrultusunda Twitter.com'u yeniledi. Yenilenen Twitter.com'da üç adet bölüm mevcut. Sol tarafta bulunan bölümden kolayca profilinize ulaşabilir, DM kutunuzu kontrol edebilir, bildirimlerinizi görebilir, "Daha Fazla" seçeneği üzerinden gece modu da dahil olmak üzere pek çok ayarı yapabilirsiniz.

Twitter.com'un orta kısmında akışınız yer almakta. Bu orta kısım sol tarafta seçtiğiniz menülere göre değişmekte. Son olarak Twitter.com'un sağ tarafında arama çubuğu ve gündem yer almakta.

Woah, what’s this? A shiny new https://t.co/q4wnE46fGs for desktop? Yup. IT’S HERE. pic.twitter.com/8y4TMzqBGa