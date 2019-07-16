Twitter.com Yenilendi! Şimdi Daha Hızlı

Twitter yaptığı açıklama ile Twitter.com'un tasarımınının değiştirildiğini duyurdu. Yeni tasarım ile beraber Twitter.com artık çok daha hızlı, sade ve modern bir görünüme sahip oldu.

Twitter.com'un Yeni Tasarımı Yayınlandı

Twitter, kullanıcılardan aldığı geri bildirimler doğrultusunda Twitter.com'u yeniledi. Yenilenen Twitter.com'da üç adet bölüm mevcut. Sol tarafta bulunan bölümden kolayca profilinize ulaşabilir, DM kutunuzu kontrol edebilir, bildirimlerinizi görebilir, "Daha Fazla" seçeneği üzerinden gece modu da dahil olmak üzere pek çok ayarı yapabilirsiniz.

Twitter.com'un orta kısmında akışınız yer almakta. Bu orta kısım sol tarafta seçtiğiniz menülere göre değişmekte. Son olarak Twitter.com'un sağ tarafında arama çubuğu ve gündem yer almakta.

Kullanıcıların yenilenen Twitter.com'u çok seveceğine kesin gözüyle bakılmakta. Yenilenen Twitter.com kademeli olarak dünya çapındaki tüm kullanıcılara açılmaya başlandı. Çok yakında tüm kullanıcılar yeni tasarımı kullanabilecek.

Sizler yenilenen Twitter.com hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce yeni tasarım nasıl olmuş? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!