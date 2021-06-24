Twitter'da En Çok Para Kazanan Ünlüler Belli Oldu!

Twitter'da en çok para kazanan ünlüler açıklığa kavuştu. Peki, listenin ilk sırasında hangi isim yer alıyor? İşte Twitter'ın en zenginlerinin olduğu liste!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Twitter'da en çok para kazanan ünlüler listesi paylaşıldı. Peki, listede dünyaca ünlü hangi isimler yer alıyor? Sosyal medya fenomenlerini ve dünyaca ünlü isimleri mercek altına alan Accredited Debt Relief, son yaptığı araştırmada Twitter'da verilen reklamlar sayesinde en çok hangi isimlerin ne kadar para kazandığını ortaya çıkardı.

Twitter'da En Çok Para Kazanan Ünlüler Listesi

  1. Kevin Hart (15 milyon doların üzerinde)
  2. Demi Lovato (10 milyon doların üzerinde)
  3. Kim Kardashian (5 milyon ile 10 milyon dolar arasında)
  4. Steve Harvey  (5 milyon doların biraz üzerinde)
  5. Kaká (5 milyon dolar)
  6. Cristiano Ronaldo (5 milyon dolardan biraz daha az)
  7. Kendall Jenner (5 milyon dolardan biraz daha az)
  8. Neil Patrick Harris (5 milyon dolardan biraz daha az)
  9. Liam Payne (2 milyon dolar ile 10 milyon dolar arasında)
  10. Lady Gaga (2 milyon dolar ile 10 milyon dolar arasında)
  11. Pokimane (2M-5M$)
  12. Lauren Conrad (2M-5M$)
  13. Khloé Kardashian (2M-5M$)
  14. Ninja (2M-5M$)
  15. DrLupo (2M-5M$)
  16. Stephen Curry (2M-5M$)
  17. Priyanka (2M-5M$)
  18. Little Mix (2M-5M$)
  19. Nick Jonas (2M-5M$)
  20. Kourtney Kardashian (2M-5M$)
  21. Serena Williams (2 milyon dolar civarında)
  22. Chris Paul (2 milyon dolar)
  23. Lil Wayne WEEZY F (2 milyon dolardan daha az)

Türkiye'nin En Çok Para Kazanan Meslekleri Açıklandı
İNTERNET

Türkiye'nin En Çok Para Kazanan Meslekleri Açıklandı

Türkiye'de en çok para kazanan meslekler hangileri? Yapılan yeni bir araştırmaya göre Türkiye'nin en çok maaş alan meslek grupları gün yüzüne çıktı.

Twitter'dan En Çok Kazanan Oyuncular

Yapılan araştırma ile ayrıca daha çok video oyunları ile tanınan kişilerin Twitter'da ne kadar kazandığı da belli oldu. "Gamer" kategorisinde Twitter'da en çok kazanan kişiler şu isimlerden oluşuyor:

  1. Pokimane
  2. Ninja
  3. DrLupo
  4. TimTheTatman
  5. VanossGaming
  6. Ali-A
  7. VEGETTA777
  8. Willyrex
  9. Markiplier
  10. Shroud
  11. Myth
  12. Dakotaz
  13. NICKMERCS
  14. TSM_Daequan Inactive Channel
  15. Mongraal
  16. Tfue
  17. DanTDM
  18. Ibai
  19. Alanzoka
  20. LazarBeam

Twitter'da En Çok Kazanan TV Ünlüleri

  1. Kevin Hart
  2. Kim Kardashian
  3. Steve Harvey
  4. Neil Patrick Harris
  5. Kendall Jenner
  6. Khloé Kardashian
  7. Nick Jonas
  8. Kourtney Kardashian
  9. PRIYANKA
  10. Kylie Jenner
  11. Ryan Seacrest
  12. John Cena
  13. Heidi Klum
  14. Sofia Vergara
  15. Chris Hemsworth
  16. Samuel L. Jackson
  17. James Croden
  18. Jimmy Kimmel
  19. Gordan Ramsay
  20. Trevor Noah

YORUMLAR

ÖNE ÇIKAN HABERLER

YENİ HABERLER