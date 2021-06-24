Twitter'da En Çok Para Kazanan Ünlüler Belli Oldu!

Twitter'da en çok para kazanan ünlüler listesi paylaşıldı. Peki, listede dünyaca ünlü hangi isimler yer alıyor? Sosyal medya fenomenlerini ve dünyaca ünlü isimleri mercek altına alan Accredited Debt Relief, son yaptığı araştırmada Twitter'da verilen reklamlar sayesinde en çok hangi isimlerin ne kadar para kazandığını ortaya çıkardı.

Twitter'da En Çok Para Kazanan Ünlüler Listesi

Kevin Hart (15 milyon doların üzerinde) Demi Lovato (10 milyon doların üzerinde) Kim Kardashian (5 milyon ile 10 milyon dolar arasında) Steve Harvey (5 milyon doların biraz üzerinde) Kaká (5 milyon dolar) Cristiano Ronaldo (5 milyon dolardan biraz daha az) Kendall Jenner (5 milyon dolardan biraz daha az) Neil Patrick Harris (5 milyon dolardan biraz daha az) Liam Payne (2 milyon dolar ile 10 milyon dolar arasında) Lady Gaga (2 milyon dolar ile 10 milyon dolar arasında) Pokimane (2M-5M$) Lauren Conrad (2M-5M$) Khloé Kardashian (2M-5M$) Ninja (2M-5M$) DrLupo (2M-5M$) Stephen Curry (2M-5M$) Priyanka (2M-5M$) Little Mix (2M-5M$) Nick Jonas (2M-5M$) Kourtney Kardashian (2M-5M$) Serena Williams (2 milyon dolar civarında) Chris Paul (2 milyon dolar) Lil Wayne WEEZY F (2 milyon dolardan daha az)

Twitter'dan En Çok Kazanan Oyuncular

Yapılan araştırma ile ayrıca daha çok video oyunları ile tanınan kişilerin Twitter'da ne kadar kazandığı da belli oldu. "Gamer" kategorisinde Twitter'da en çok kazanan kişiler şu isimlerden oluşuyor:

Pokimane Ninja DrLupo TimTheTatman VanossGaming Ali-A VEGETTA777 Willyrex Markiplier Shroud Myth Dakotaz NICKMERCS TSM_Daequan Inactive Channel Mongraal Tfue DanTDM Ibai Alanzoka LazarBeam

Twitter'da En Çok Kazanan TV Ünlüleri