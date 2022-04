Twitter'ın Kurucusu Jack Dorsey, Elon Musk ile İlgili Açıklamalarda Bulundu

Dünya'nın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Twitter'ın haftalardır süren devralınma süreci gündemden bir saniye olsun düşmedi. Nihayet bugün teklifi kabul edilen Elon Musk, şirketi yaklaşık 44 milyar dolara satın aldı.

Twitter'ın kurucularından olan ve 2013 yılında şirketi halka arz eden Jack Dorsey, Twitter'ın Musk'ın teklifini kabul etmesinin ardından bazı açıklamalarda bulundu. Başlarda Twitter'ın %9.2 hissesine sahip olan ve şirketin tamamını satın alma girişiminde bulunan Musk'ın teklifinin Twitter tarafından ısrarla reddedilmesinden de hoşnut olmayan Dorsey, satın alım sonrası düşüncelerini aktardı.

Jack Dorsey konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Twitter için bu, en güvendiğim çözümdü. Twitter'ı Elon Musk'ın satın alması doğru bir adım oldu. Bir şirket olarak Twitter her zaman benim en önemli sorunum ve en büyük pişmanlığımdı. Bu sorunu çözmek için Elon Musk bence en doğru isim."

Twitter'da son olarak %2.36 hissesi bulunan Jack Dorsey, Twitter hesabından ek olarak "Twitter'ın kamu sohbetlerini sağlayabilmeye devam edeceği için mutluyum. Hem Dünya'da hem de yıldızlarda!" ifadelerinde bulundu.

I’m so happy Twitter will continue to serve the public conversation. Around the world, and into the stars!