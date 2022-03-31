Twitter'ın Son Sürümü iOS 14 Gerektirdiğinden Bir Süredir iPhone 6'da Çalışmıyor

iPhone 6 desteği uzun süre önce Apple tarafından durdurulmuş olsa da hâlâ bu telefona sahip birçok insan var. İlginç bir şekilde bazı kullanıcılar Twitter'ın iPhone 6 modellerinde çalışmayı aniden durdurduğunu fark etti. Söylentiler doğruysa uygulama artık iOS 14'e sahip bir cihaz gerektiriyor.

Kullanıcıların bildirdiği üzere Twitter uygulaması iPhone 6 ve iPhone 6 Plus'ta çalışmayı aniden durduruyor. Ana sayfada hâlâ bazı tweetler görebiliyor olsanız da uygulamanın hemen hemen tüm diğer bölümleri artık stabil bir şekilde çalışmıyor. 9to5Mac de Twitter'ın iPhone 6'da düzgün bir şekilde çalışmadığını doğruladı.

iOS 13 ve Daha Eski iOS Sürümlerinde Twitter Artık Kullanılamıyor

Ne yazık ki bu noktada iPhone 6 kullanıcılarının yapabileceği pek bir şey yok. 9to5Mac'in analizine göre Twitter uygulaması 2021'in başlarında iOS 12 desteğini bıraktı bu nedenle hem iPhone 5'ler hem de bazı iPhone 6 kullanıcıları geçen yıldan beri uygulamanın son sürümünü stabil bir şekilde çalıştıramıyor. Bununla birlikte uygulamanın eski bir sürümüyle bile bu kullanıcılar Twitter'a bir şekilde erişebiliyordu ancak bazı özellikler yalnızca Twitter uygulamasının en son sürümünü yükleyenler tarafından kullanılabiliyordu. Bu hafta iOS 13 desteğini de kesen bir Twitter güncellemesinin ardından uygulama neredeyse tamamen kullanım dışı kaldı.

Herhangi bir nedenle hâlâ iOS 13 kullandığınız bir iPhone'unuz varsa tüm iOS 13 uyumlu cihazlar şu anda mevcut olan en son iOS sürümünü desteklediğinden, iOS 15'e yükselterek Twitter uygulamasının en son sürümünü kullanabilirsiniz. iOS 12'de takılan iPhone 5s ve iPhone 6 kullanıcılarına gelince, tek geçici çözüm Twitter'ı web sitesi aracılığıyla kullanmak.

Apple'a göre tüm iOS cihazların % 63'ünde iOS 15 yüklü iken, yalnızca %7'si işletim sisteminin iOS 13 veya daha eski sürümlerine sahip. Bu nedenle Twitter kullanıcılarının çoğu bu karardan etkilenmeyecek.