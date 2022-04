Two Point Serisinin Yeni Oyunu Two Point Campus Ertelendi

Geliştiriciliğini Two Point Studios'un, yayıncılığını ise SEGA'nın üstlendiği Two Point serisinin yeni oyunu Two Point Campus'ün çıkış tarihi ertelendi.

Two Point Studios'tan Mark Webley ertelemeyle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Two Point Campus'ü hem PC'de hem de tüm konsollarda olabilecek en iyi şekilde yayınlamak en başından beri en önemli gayemiz. Oyunu topluluğumuzun bizden beklediği kalite ve standartta yayınlamak istiyoruz. Bu nedenden ötürü Two Point Campus'ü ertelemek zorunda kaldık. Sizlere en iyi kaliteyi sunmak için biraz daha vakte ihtiyacımız var. Bu ekstra 3 ayı olabildiğince iyi şekilde kullanacağız."

Daha önce 17 Mayıs'ta çıkacağı duyurulan oyun bu erteleme ile birlikte PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S ve Switch için 9 Ağustos tarihinde çıkışını gerçekleştirecek.

Two Point Campus'te ilk kez ülkedeki en iyi öğretim tesislerini barındıran kendi keyifli eğitim kampüs ortamınızı geliştirirken, açık havada inşaatın temellerini atacaksınız. İster basit temeller üzerine inşa edin ya da her yere ağaçlar dikin, Two Point Campus size istediğiniz üniversiteyi ve kampüsü inşa etme imkânı sağlayacak.

Two Point Campus Sistem Gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit

Windows 7 64-bit İşlemci: Intel Core i3 6100 veya AMD FX-4350

Intel Core i3 6100 veya AMD FX-4350 RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: NVIDIA Geforce GT 1030, 2GB (Legacy: NVIDIA GeForce GTX 460), AMD RX550, 2GB (Legacy: AMD Radeon HD 6850), Integrated: Intel HD Graphics 630

NVIDIA Geforce GT 1030, 2GB (Legacy: NVIDIA GeForce GTX 460), AMD RX550, 2GB (Legacy: AMD Radeon HD 6850), Integrated: Intel HD Graphics 630 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 6 GB kullanılabilir alan

Önerilen