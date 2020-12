Resmi Açıklama Yapıldı: Twttr Kapanıyor!

Twitter, resmi hesabı üzerinden yayımladığı tweetle birlikte 2019 yılında yeni özellikleri test etmek için kullandığı uygulama Twttr’ın kapatılacağını duyurdu. Twitter’a getirilmesi planlanan özelliklerin test edildiği uygulama, ilk olarak Ocak 2019 tarihinde tanıtılmış ve sosyal medya platformunun tasarımındaki değişiklikler ilk olarak söz konusu uygulama üzerinden test edilmişti.

Şirketin özellikleri test etmek için geliştirdiği uygulamada gerçekleştirilen test işlemlerinin sonucunda bazı özellikler kullanıcılar tarafından beğenildi ve bu özelliklerin büyük bir kısmı sosyal medya platformunun asıl uygulamasına getirildi.

Şirket, 2019 yılında tanıtılan ve asıl uygulamaya gelecek özellikleri test etmek için kullanılan uygulamayı uzun bir süredir kullanmıyordu. Sosyal medya uygulamasına eklenecek özellikler, Twitter’ın test ekibi tarafından test ediliyordu. Görünüşe bakılırsa bunun nedeni uygulamanın artık kullanılmak istenmemesiydi.

Halka açık test fikri, Twitter için ilginç bir deneyim olmuştu. Şirketlerin çoğu yeni fikirler edinmek ve geliştirilen özellikler hakkında geri bildirimler almak için bu tür testlere uzun bir süredir zaten başvuruyordu ancak söz konusu sosyal medya platformu bu deneyim bir ilkti. Şirket, ilk kez bu test uygulaması ile genel kullanıcı kitlesine oranla daha küçük ölçekli bir A / B testi uygulamıştı.

Twttr fikri, Twitter’ın o zamanki ürün yönetim direktörü olan Sara Beykpour tarafından ortaya atılmıştı ve projeye öncülük eden isim de kendisi olmuştu. Sara geçen yıl şirketteki pozisyonun değişeceğini duyurdu ve Twitter’ın konuşmalarından sorumlu yeni ürün yöneticisi olduğunu açıkladı. Şirketin yan uygulaması üzerindeki çalışmalar, Sara’nın gidişiyle birlikte duraksamış gibi görünüyordu çünkü bu uygulamada yer alan test ekibine uzun bir süredir önemli güncelleme gelmiyordu.

Uygulama ile ilgilenecek kimsenin kalmaması, şirketin uygulamanın varlığını sürdürmesinin çok da mantıklı bir karar olmadığını düşünmesine sebebiyet verdi. Şirket de doğru bir karar aldığını düşünerek Twitter üzerinden yayımladığı tweetle test uygulamasının fişinin çekildiğini duyurdu.

We appreciate the feedback you gave us through this run of our prototype app twttr. For now we’re turning it off so we can work on new tests to improve the conversation experience on Twitter.



If you’re using twttr, switch to the main Twitter app to keep up with what’s happening. https://t.co/xq4emx9HeH