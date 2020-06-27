  1. Tamindir
  2. haber
  3. Sosyal Medya
  4. TYT Sonrası Atılan En Komik Tweetler #yks2020

TYT Sonrası Atılan En Komik Tweetler #yks2020

tyt-sonrasi-atilan-en-komik-tweetler
Emre Fırtına
Emre Fırtına -

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) birinci oturumu olan ve 10.15'te başlayan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 13.00'da sona erdi. TYT sonrasından atılan en komik tweetleri bir araya getirdik. TYT sonrasında atılan en komik tweetler arasında ünlü şarkıcı Mabel Matiz de bulunuyor! İşte detaylar.

TYT Sonrasında Mabel Matiz Twitter'da Gündem Oldu!

TYT’de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5’er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltildi.

TYT'de ünlü şarkıcı Mabel Matiz hakkında soru soruldu. Sınavın bitmesinin ardından sınava giren adaylar Mabel Matiz hakkında tweet atmaya başladı.  TYT sonrasından en komik bulduğumuz tweetler şu şekilde:

YKS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

YKS’nin ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) yarın saat 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek. YKS sonuçları 28 Temmuz 2020'de açıklanacak.

ETİKETLER: ösym

YORUMLAR