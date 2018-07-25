Uber, 10 Milyar Yolculuk Barajını Aştı

Uber, çok önemli bir kilometre taşını daha tamamladı. 2010 yılından bu yana mobil uygulama üzerinden ulaşım hizmeti veren şirket, toplam seyahat ve teslimat sayısının 10 milyara ulaştığını açıkladı.

Uber, her ne kadar ülkemizdeki taksiciler tarafından sevilmiyor olsa da, dünya çapında birçok kullanıcının favorisi konumunda. Son dönemin en gözde ulaşım platformlarından birisi olan uygulama, 10 milyar seyahat barajını geride bıraktı. Bununla birlikte söz konusu rakama Uber Eat teslimatlarının da dahil olduğunu belirtelim.

San Francisco merkezli şirketin 2014 yılında kurduğu çevrimiçi yemek sipariş platformu, 5 katıda ve 21 ülkede faaliyet gösteriyor. Kullanıcıların en fazla verdiği siparişler ise erişte, hamburger, tacos ve sushi olarak sıralanıyor.

2017’de seyahat sayısının 5 milyara ulaştığını açıklayan ABD’li şirket, sadece bir senede bu rakamın iki katına çıkmayı başardı. Uber’in Amerika’daki en büyük rakibi Lyft, Ekim ayında Ekim 2017’de toplamda 1 milyar yolculuğa ulaştıklarını açıklamıştı. Öte yandan Uber dünyanın her yerinde varlığını sürdürürken, Lyft ise sadece ABD ve Kanada'da hizmet veriyor.

Uber CEO'su Dara Khosrowshahi

65 ülkede 600’den fazla şehirde hizmet veren Uber, çok önemli bir dönüm noktasına ulaşmış olsa da, bu görkemli yolculuk sırasında birçok skandalla boğuşmak zorunda kaldı. Yaklaşık bir buçuk yıl önce eski CEO’su Travis Kalanick’in cinsel taciz skandalı ile tepkilerin odağında kalan şirket, Twitter’da başlayan #DeleteUber kampanyası nedeniyle binlerce kullanıcısını kaybetmişti.

Kalanick’ten boşalan koltuğa oturan Dara Khosrowshahi, şirket politikasında önemli revizyonlar yaptı. Khosrowshahi, her ne kadar yaptığı hamlelerle gemiyi sağlama almaya çalışsada, bu ayın başlarında şirket içinde cinsiyet ayrımcılığı yaptığı gerekçesiyle Uber genel müdürü Liane Hornsey istifa etmişti.

Her şeye rağmen 10 milyar yolculuk ve teslimat rakamına ulaşarak çok önemli başarının altına imza atan Uber, dünyanın en popüler ulaşım platformu olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Otonom sürüş teknolojisi ve uçan taksi gibi birçok önemli proje üzerinde çalışan Uber'in piyasa değeri ise 72 milyar dolar.