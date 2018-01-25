Uber, 18 Ay İçinde Müşterilerini Sürücüsüz Araçlarda Taşıyacak

Uber, çok uzun bir zamandır otonom araç teknolojisi üzerinde çalışıyor. Bu amaçla, Volvo'dan üç yıl içinde 24 bin adet sürücüsüz araç satın almayı planlayan şirket, şöförlere ihtiyaç duymadan otonom araçlardan oluşan büyük bir filo kurmak istiyor.

Uber CEO'su Dara Khosrowshahi, her fırsatta otonom araç projelerine bağlılığını güçlü bir şekilde ortaya koyuyor. Bazıları Khosrowshahi'nin bu konuda gereğinden fazla hırslı olduğunu söylüyor, ancak Uber'in CEO'su yaptığı son açıklamada 18 ay içinde sürücüsüz taksilerin yollarda olacağını belirtti.

İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) değerlendirmelerde bulunan Khosrowshahi, Uber'in ABD başta olmak üzere birçok ülkede otonom araçlarını trafiğe açık yollarda test ettiğini ve en iyi performansa ulaşana kadar çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Dünya çapında 58 ülkede ve 300 şehirde ulaşım hizmeti veren Uber, halihazırda Tempe, Arizona'daki müşterileri için bir süredir otonom taksiler kullanıyor. Bununla birlikte, arabanın ön tarafında emniyet sürücüsü ve yanında da bir Uber mühendisi oturuyor.

Uber, taksi servisindeki en büyük maliyet olan sürücülerin, zamanla yerini otonom araçlara bırakmasını arzu ediyor. Fakat şirketin bu hayalini gerçekleşmesi için aşması gereken önemli engeller var. Mevcut yasalar, araçların tamamen özerk bir şekilde yollara çıkmasına izin vermiyor. Fakat Uber gibi birçok şirket, otonom araç teknolojisinin gelişmesi ve kullanım alanının artmasıyla birlikte yasal engellerin de ortadan kalkacağını öngörüyor.

Sizce sürücüsüz otomobiller ne kadar güvenli? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.