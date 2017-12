Uber, 20 Dk'lık Yol İçin 18 Bin Dolar Ücret İstedi

ABD'li taksi şirketi Uber, Kanada'da bir müşterisinden 18 bin dolar ücret aldı. Sadece 20 dk süren ve 8 km'lik bir yol için böyle bir ücret alan Uber, hatasını anladı ve müşterisine tam iade yaptı. Ancak şirket, sosyal medya kullanıcılarının diline düşmekten kurtulamadı.

Kanada'nın Toronto şehrinde yaşanan bu olay tamamen şirketin hatası. Hisham Salama isimli müşteriden sadece 20 dakikalık yolculuk için 18.51,.50 dolar ödeme isteyen Uber, Twitter'da paylaşılan bir görsel ile hatasını kabul etti ve müşteriye tekrardan parasının ödendiği bildirildi. Mağdur olan Hisham Salama'nın Twitter adresinden paylaştığı bu talihsiz olaya Uber'den şu şekilde bir açıklama geldi: "Sistemimizde bir hata oluştu ancak müşterimize tam geri ödeme yaptık, sürücü kaynaklı hata olduğu için özür dileriz. Böyle bir şeyin gerçekleşmesini önlemeye yönelik güvenlik önlemlerine sahibiz ve bunun nasıl olduğunu anlamaya çalışıyoruz."

@Uber @Uber_Support what turned out to be an honest mistake is now turning into the biggest blunder of 2017. I’m no longer laughing at wondering when #uber will get their act together. Can anyone help? Obviously, no 20 min fare is $18,500. pic.twitter.com/zBhtMSBy67