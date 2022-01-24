Araç Çağırma Hizmeti Sunan Uber, 2021 Yılı Verilerini Açıkladı

Türkiye’de tartışmalara neden olan tek tuşla araç çağırma hizmeti sunan Uber, tüm dünyada 9 milyondan fazla hizmet sundu. Daha önceleri Türkiye’de de faaliyetlerini sürdüren Uber, alınan kararla ülkemizden yasaklanmış ancak daha sonra İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararıyla engel ortadan kaldırılmıştı. Uber’in Türkiye’de faaliyetlerine ticari taksiler ile devam etmesi kararının ardından Uber Taksi; İstanbul, İzmir ve Ankara’da hem yerli hem de yabancı turistlerin tercihi oldu.

2021 yılı boyunca Türkiye’de 9.2 milyon kez Uber hizmeti kullanılırken, uygulama indirme sayısı ise 5.2 milyona ulaştı. Uber’in açıkladığı yolculuk verilerine göre yabancı kullanıcıların arasında ABD’den gelen kullanıcılar ilk sırayı alırken bunu sırasıyla; Katar, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Beşinci sırada ise Ukraynalı kullanıcılar yer aldı.

Yerli kullanıcılar arasında Uber uygulamasına yönelik artan ilgi, 2021 yılının Aralık ayında halk oylarıyla verilen Boğaziçi Teknoloji Ödülleri’nde, Uber’in yılın en iyi ulaşım uygulaması seçilmesiyle taçlandırıldı.

Uber’in verilerine göre İstanbullular, Uber Taksi ile en çok İstanbul Havalimanı, Taksim, Mall of İstanbul, Sabiha Gökçen Havalimanı, İstinye Park, Cevahir AVM, Nişantaşı, Hilton Bomonti, Vadistanbul AVM’ye ulaşım sağladı. Havayolu taşımacılığı ve uluslararası yolculuklar henüz pandemi öncesi seviyesine dönmüş olmasa bile Uber Taksi ile havaalanı yolculuklarında iyileşme dikkat çekiyor.

Bir Kişi, Uber ile Yılda 3 Binden Fazla Yolculuk Yaptı

Taksi kullanan kişilerin başlarına gelen en büyük problemlerden biri de araçlarda unutulan eşyalar. Böyle durumlarda Uber Taksi’nin en önemli özelliklerinden biri 7/24 çalışan destek ekibine uygulama üzerinden kolayca ulaşılabiliyor olması. Bu yıl Uber Taksi kullanan bir kişi, kedisini araçta unuttu ve hemen bunu hemen Uber yetkililerine bildirdi. Uber destek ekibi, kedinin sahibine kavuşması için hızlıca sürücüyle iletişime geçti. Sürücü kediyi taksi durağına götürüp, sahibi gelene kadar kedi ile birlikte bekledi.

Uber’in verilerinde bazı ilginç rakamlar da göze çarptı. 2021 yılında Uber Taksi uygulamasıyla yapılan en uzun taksi seyahati yaklaşık 530 kilometre olarak kaydedildi. Bir kullanıcının yıl boyunca uygulamayı en yüksek kullanım sayısı 500 yolculuktan fazla oldu.

Ayrıca bir taksi şoförü 2021 yılı boyunca uygulama üzerinden 3 binden fazla yolculuk yaparak rekor kırarken, bir taksi şoförüne uygulama üzerinden verilen en yüksek bahşiş ise 100 TL oldu.