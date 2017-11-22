Uber, 57 Milyon Müşterisini İlgilendiren Bir Güvenlik İhlalini Gizlemiş

Uber CEO'su Dara Khosrowshahi, şirketin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, iki bilgisayar korsanının dünya genelinde 57 milyon kullanıcının bilgilerinin depolandığı ABD'deki bulut merkezine siber saldırı düzenlediğini ve yaklaşık 600 bin sürücünün kişisel verilerine eriştiğini söyledi.

Dünya çapında internet üzerinden ulaşım hizmeti veren Uber, "Veri Güvenliği Olayı" adındaki bilgilendirme yazısında, söz konusu siber saldırıyla ilgili adli soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Müşterilerin isimleri, e-posta adresleri, cep telefonları ya da kredi kartı numaralarının çalınmadığını söyleyen Uber, bu nedenle müşterilerin kendilerini korumak için herhangi bir ek güvenlik adımı atmalarına gerek olmadığını bildirdi. Şirket, ehliyet ayrıntıları çalınan sürücüleri bilgilendireceğini ve etkilenen kişilere ücretsiz olarak kimlik hırsızlığı koruması sağlanacağını belirtti.

Khosrowshahi'nin kaleme aldığı yazıda, olayın bir sene önce yaşandığı belirtiliyor ancak güvenlik ihlalinin neden bu zamana kadar gizlendiği konusunda soru işaretleri var. New York Times'a göre, Uber 2016 yılının sonlarına doğru olayı tespit ederek, hackerlara fidye olarak 100 bin dolar teklif etmiş ve çalınan verilerin silinmesini istemiş.

Şirket, daha sonra hackerların fidye anlaşmasını imzalamalarını sağlayarak, bütün meseleyi bir hata ödül programı kapsamında gizli tutmuş. Söz konusu veri hırsızlığı, Uber eski Baş Güvenlik Görevlisi Joe Sullivan'ın görevden alınmasına neden oldu.

Uber, Mayıs 2014 tarihinde de benzer bir olay yaşamış ve 50 bin sürücünün bilgilerini hackerlara kaptırmıştı. Taciz iddialarından sonra görevi bırakan eski CEO Travis Kalanick ile ayyuka çıkan sorunlar, Khosrowshahi'nin uğraşması gereken ana konu başlığı.

Fakat tekrarlayan güvenlik ihlalleri, Khosrowshahi'nin yeni bir problemle daha baş edeceği anlamına geliyor. Nitekim gelen haberler, şirketin güvenlik ağını revize etmeye başladığı yönünde ancak Uber'in dünyadaki itibarını yeniden sağlamlaştırması için yoğun bir çaba sarf etmesi gerektiği de bir gerçek.