Uber, 8 Yolcu Kapasiteli Vito’ları İle Geri Döndü: Uber Siyah Taksi İstanbul’da!

Özellikle İstanbul’da kullanılmaya başlandığı ilk dönem büyük tartışmalara neden olan Uber, bir dönem ülkemizde yasaklanmıştı. Sarı taksilerin haksız rekabet olarak adlandırdığı Uber hizmeti, birkaç yıl önce Türkiye’de tekrar hizmet vermeye başladı. Yurtdışında birçok ülkede kullanılan ve yolcular tarafından sıklıkla tercih edilen Uber hizmeti, 8 yolcu kapasiteli siyah ikonik taksi Vito’larıyla tekrar geri döndü.

Uber Siyah Taksi İstanbul’da!

Uber Türkiye, hem kullanıcılarına yolladığı bir mail hem de sosyal medya hesaplarından paylaştığı bilgilendirme ile siyah taksilerin İstanbul’a geri döndüğünü duyurdu. İstanbul’da yaşanan taksi sorunları nedeniyle kullanıcıların sıklıkla tercih ettiği hizmetlerden biri olan Uber; geniş oturma kapasiteli, arkadaş ve aile grupları için uygun olan Vito’larını paylaştı.

Ücretlendirme konusundan şeffaf bir tutum izleyen Uber, yolculuk başına minimum ücretin 22,10 TL olduğunu duyurdu. Açılış ücreti 8,50 TL olarak belirlenen hizmetin mesafe tarifesiyse 5,27 TL/KM olarak açıklandı. Ayrıca ücretli tünel ve köprü geçişlerinin de fiyatlandırmaya yansıyacağı belirtildi.

Hizmet verdiği süre içerisinde tüketicilerden oldukça olumlu geribildirimler alan Uber’in geri dönüşü kısa süre içerisinde eksisözlük ve Twitter’da gündem haline geldi.