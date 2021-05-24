Uber'den Aşı Olmaya Gidenlere Ücretsiz Yolculuk Fırsatı

ABD merkezli Uber, aşı olacaklara ücretsiz yolculuk fırsatı veriyor. Şirket tarafından yayınlanan resmi blog yazısına göre, aşı olmaya giden yolcular hem gidiş hem de dönüş için ücretsiz yolculuk yapma hakkına sahip. İşte Uber tarafından Türkiye'ye özel sunulan kampanyanın detayları.

Uluslararası ulaşım ağı Uber, Türkiye'deki yolcularına özel bir kampanya başlattı. İstanbul ve Ankara'daki aşı olmaya giden yolcularına ücretsiz seyahat yapma fırsatı tanıyan Uber, sunduğu promosyon koduyla gidiş-dönüş yolculuğunuzdan ödeme alınmayacağını söyledi.

İstanbul ve Ankara merkezli olarak başlatılan kampanya, aşı merkezlerine gidiş ve dönüşte kullanabileceğiniz her biri 40 TL’ye kadar 2 ücretsiz yolculuk fırsatı tanıyor. "UBERAŞI" promosyon koduna sahip olan tüm kullanıcılar, ücretsiz bir şekilde aşı merkezlerine yolcuklar yapabilir.

Uber, aşı olacaklara ücretsiz yolculuk veriyor

24 Mayıs tarihinde başlatılan ve Türkiye'ye özel tutulan bu kampanya, Uber Taksi ürünlerinde kullanılabilir. "UBERAŞI" promosyon nasıl kullanılır diye merak ediyorsanız hemen aşağıda yer alan açıklamadan faydalanabilirsiniz:

Uber uygulamasının sol üst kısmındaki menüye dokunun ve “Cüzdan” ı seçin. En alttaki “Promosyon Kodu Ekle” yi seçin. Kodu ekleyin. UBERAŞI Yolculuk ana ekranına gidin ve teslim alma / bırakma konumuna girin. Unutmayın, yolculuk yukarıda listelenen aşı merkezlerinden birinde başlamalı veya bitmelidir. Yolculuğunuzu onaylayın.

Uber, Türkiye'deki aşılama sürecine destek olmak amacıyla, Covid-19 aşısı yaptırmak için hastanelere ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacak. Uber'in resmi web sitesinde yayınlanan blog yazısında şu ifadelere yer verildi:

İstanbul ve Ankara’da aşı olacak kullanıcılarımızın devlet hastanelerindeki aşı merkezlerine kolayca ulaşmalarını sağlamak istiyoruz. UBERAŞI kodu ile, aşağıda detaylı listesi bulunan devlet hastanelerindeki aşı merkezlerine gidiş ve dönüşte kullanabileceğiniz her biri 40 TL’ye kadar 2 ücretsiz yolculuk sunuyoruz. Promosyon kodunu kendi aşı randevunuza gidip gelmek veya aşı olacak bir tanıdığınızın Uber Taksi ile yolculuk yapmasını sağlamak için kullanabilirsiniz.

Uber tarafından sunulan kampanyayla ilgili daha fazla bilgi almak ve hangi aşı merkezleri için geçerli olduğunu öğrenmek isterseniz bu bağlantıya gidebilirsiniz.

Ayrıca Kayseri Erciyes Üniversitesi (ERÜ) bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) tarafından geliştirilen yerli aşının faz 2 çalışmalarında gönüllülerin yüzde 100'ünde antikor oluştuğu belirtildi. Bu, yerli aşı çalışmalarının ekstra hızlanmasına fırsat tanıyacak.