UBER Belgelerine İstanbul Belediyesi'nden Yasak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, turizm yolcu taşımacılığı belgesiyle UBER işi yapanların tespit edilerek belgelerinin iptal edileceğini söyledi.

Alınan bu yeni önlemle turizmcilerin büyük ölçüde rahatlayacağını ifade eden Uysal, bu yeni kararla birlikte İBB'nin verdiği turizm yolcu taşımacılığı belgesinin, amacı dışında kullanılmasının sınırlandırılacağını da ifade etti.

İstanbul'un turist olarak en yoğun zamanı yaşadığını dile getiren Uysal, turizmcilerin yaşamış olduğu sıkıntıyı giderme adına, sayı ve saat sınırlandırmasında düzenlemeye gittiklerini kaydederken, "Turizm yolcu taşımacılığı belgesiyle UBER ve korsan taşımacılık yapılamaz. Böyle girişimlere müsaade edilmeyecek. Herkes aldığı belgeye göre hareket edecek. Başka bir şey yapamayacak…" şeklindeki ifadesiyle yeni kararı desteklediğini de ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, turizm yolcusu taşıyan firmaların, 7 kişiden az insan taşıyan araçların belirledikleri taşıma listesini ilgili birimlere bildirmeleri yönünde karar alındığını da sözlerine ekledi.