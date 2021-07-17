Uber Bodrum'da Hizmet Vermeye Başladı: Kampanyayı Kaçırmayın!

Uber Bodrum'da da hizmet vermeye başladı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan kişiler Uber uygulaması üzerinden sarı taksi çağırabilir. İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra Bodrum’da da faaliyet göstermeye başlayan şirket, yeni bir kampanya başlattı. Kampanyaya ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği tarafından Uber'e erişimin engellenmesi için dava açılmıştı. İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, 60'tan fazla ülkede ve 700'den fazla şehirde hizmet veren Uber'in haksız rekabet oluşturduğuna karar vermişti. Bu kararın ardından uber.com'un erişimi engellenmişti. Bu erişim engeli ile beraber sarı taksi ve turkuaz taksi çağırma hizmeti sona ermişti.

İstinaf mahkemesi, geçtiğimiz aylarda Uber’e ülkemizde erişim engeli getiren ilk derece mahkemesinin kararını hatalı bulmuştu. Bunun sonucunda ise şirket, resmi Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapmıştı. Yapılan açıklamada, "Uber’e Türkiye’de uygulanan erişim engeli mahkeme kararına uygun olarak bugün itibariyla resmen kaldırıldı! Tüm İstanbullular’a tekrar merhaba" ifadeleri yer almıştı.

Uber Bodrum İndirim Kodu Nedir?

Akıllı telefonunuz üzerinden tek tuşla istediğiniz yere güvenli ve rahat bir şekilde gitmenize olanak sağlayan Uber, İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra Bodrum'da da hizmet vermeye başladı. Bodrum'daki Uber kullanıcıları için bir kampanya başlatıldı.

Uber, Bodrum’daki tüm kullanıcılara yalnızca bir yolculukta kullanılabilecek olan 40 TL’ye kadar bir indirim kampanyası başlattı. Tüm Uber kullanıcıları, "MERHABABODRUM" kodu ile indirim imkanından faydalanabilecek.

Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklamdaa bulundu. Bahadırlı, yaptığı açıklamada, "Uber olarak 2021 yılına hızlı bir başlangıç yaptık. İlk etapta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 3 büyük şehirde sarı taksilerle faaliyet göstermeye başladık" dedi ve açıklamasına şu ifadeler ile devam etti:

"Uber Taksi hizmeti şimdi de Bodrum’da açılıyor. Uber teknolojisinin, hem Bodrumlular, hem de yerli ve yabancı turistlere büyük kolaylık sağlayacağını düşünüyoruz. Ayrıca Mayıs ayından itibaren sürdürdüğümüz ve büyük ilgi gören UBERAŞI kampanyamıza Bodrum’daki hastaneleri de dahil ettik."

Uber Uygulaması Nasıl Kullanılır?