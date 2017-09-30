Uber CEO'su Lisans Sorununu Çözmek İçin Londra'ya Uçuyor

Londra Belediyesi’nin ulaşım birimi Transport for London (TfL), Uber'in lisansının iptal edildiğini ve faaliyetlerinin yasaklandığını duyurmuştu. Bu kararın ardından Uber ve yetkililer arasında müzakereler başladı. Şimdi ise Uber CEO'su Dara Khosrowshahi'nin konuyu yüzyüze görüşmek için Londra'ya uçacağı bildiriliyor.

Uber'in lisansının kaldırılması kararı, İngiliz başkentindeki sürücülerin ve müşterilerin tepkisine neden oldu. Karara karşı olduklarını belirten insanlar, 800 binden dilekçe imzalayarak Uber'i desteklediklerini gösterdi. Uber'in kararı temyiz etmesi için 13 Ekim'e kadar vakti bulunuyor. Konuyla ilgili açıklama yapan TfL sözcüsü ise, TfL yetkililerinin yasağı yerine getirip getirmemeyi kararlaştırmak için temyizi gözden geçireceklerini duyuruyor.

Uber sözcüsü, "Yeni CEO'muz önümüzdeki hafta TfL yetkilisiyle görüşmeyi dört gözle bekliyor. Doğru işler yapmak için Londra ile çalışmak istiyoruz" dedi. Ayrıca, şirketin TfL'nin kararına karşı itirazda bulunacağı ve 40 bin sürücüsünü yeniden trafiğe çıkarmak için yapısını iyileştireceği de belirtiliyor.

Khosrowshahi, Londra'lı yetkililerden Uber'in hataları için bu hafta içi zaten özür dilemişti. Londra'ya gidip temaslarda bulunması süreci nasıl hızlandıracak hep birlikte göreceğiz.