Uber CEO’su, Londra’da Yaptıkları Hatalar İçin Özür Diledi

Uber’in yeni CEO’su Dara Khosrowshahi, Uber’in Londra’daki lisansının iptal edilmesi hakkında konuştu. Kendilerinden istenen sorumlulukları yerine getirmediklerini kabul eden çiçeği burnunda CEO, Uber’in Londra’daki çalışma lisansını yeniden kazanmak için mücadele edeceklerini belirtti.

Cuma günü, Londra Belediyesi’nin Ulaşım Birimi Transporting for London tarafından yapılan açıklamada, Uber’in gerekli sorumlulukları yerine getirmediği ve bu nedenle 30 Eylül’de bitecek lisansının yenilenmeyeceği duyurulmuştu.

Londra’da 40.000’den fazla araca sahip olan ve yaklaşık 3.5 milyon müşteriye hizmet sağlayan Uber, yerine getirmesi geren sorumluluklar için değişmeye hazır olduğunu açıkladı.

Uber’in CEO’su Dara Khosrowshahi, yaptıkları hatalar için özür diledi. Khosrowshahi, “Uber, insanların yaşadıkları şehirlerde seyahat etme şeklini değiştirirken, bazı yanlış anlaşılmalara sebebiyet verdi. Küresel çapta yaptığımız hatalar için herkesten özür diliyor, en kısa zamanda bizden istenen sorumlulukları yerine getireceğimizi taahhüt ediyoruz.” dedi.

Londra Belediyesi tarafından alınan karara itiraz edeceklerini belirten Khosrowshahi, “Milyonlarca Londralı adına bu karara itiraz edeceğiz, ancak hatalarımızı bilerek ve değişmek zorunda olduğumuzu kabul ederek bunu yapacağız.” dedi.

Fakat Transporting for London ve çeşitli taksi sendikalarının yaptıkları açıklamalara bakarsak, Uber’in işinin hiç de kolay olmadığını net bir şekilde söyleyebiliriz.

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