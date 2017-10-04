Uber CEO'su Londra'daki Yetkililerle Görüştü

Uber'in Londra lisansını kaybetmesinin ardından yeni gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız haberde, Uber CEO'su Dara Khosrowshahi'nin Londra'ya uçacağını duyurmuştuk. Salı günü Londra ulaştırma yetkilieriyle görüşen Khosrowshahi, görüşmenin olumlu geçtiğini raporladı.

Uber'in lisansının iptal edilmesi kararı, İngiliz başkentindeki sürücülerin ve müşterilerin tepkisine neden olmuştu. Karara karşı olduklarını belirten insanlar, 800 binden fazla dilekçe imzalayarak Uber'i desteklediklerini göstermişlerdi. Konuyla ilgili ilk günden itibaren temaslarını sürdüren Uber, dün itibarıyla önemli bir aşama kaydetti.

Londra'da toplu taşımayı denetleyen Transport for London (TfL) ile görüşme yapan Uber CEO'su Dara Khosrowshahi, yapılan toplantının yapıcı geçtiğini belirtti. Yetkililerden konuyla ilgili açıklamada gecikmedi.

Yapılan açıklamada, "Bugün yapılan toplantıda, herkesin aynı yüksek standartlarda faaliyet gösterdiği, gelişen bir taksi ve özel işe alım pazarını temin etmek için yapılması gerekenler üzerine yoğunlaştık. Bu süreçteki diğer adımlar önümüzdeki haftalarda sürecek" denildi.

Görünen o ki Uber kısa zamanda lisansına tekrar kavuşacak. Umarız bu tip sorunlar ülkemizde yaşanmaz.