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Uber'den İşitme Engelli Sürücülere Özel Yeni Hizmet

Uber'den İşitme Engellilere Özel Yeni Hizmet
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Gökhan Abay
Gökhan Abay teknoloji

Uber, işitme engelli sürücülerini destekleme amacıyla harika bir hizmeti devreye soktu. Şirket, uygulaması aracılığıyla temel işaret dili dersleri vermeye başladı. 

Ulaşım konusunda insanlara güvenli ve az maliyetli çözümler sunan Uber, dünya çapında ulaştığı başarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Son dönemde Londra'daki lisansını kaybederek yara alsa da çalışmalarına hızla devam eden şirket, şimdi de işitme engelli sürücülerini düşünerek muhteşem bir hizmeti başlatıyor. 

Bu hizmette kullanıcılar, Uber uygulamasının mesajlar bölümüne girdiklerinde Amerikan İşaret Dili'nde "merhaba" ve "teşekkür ederim" gibi temel iletişim sözcüklerini nasıl kullanacaklarını öğrenebilecekler.

Konuyla ilgili açıklama yapan Uber, "Teknolojinin insanları bir araya getirme ve yeni fırsatlar yaratma gücüne inanıyoruz. Bu nedenle, İşitme Engelli Sürücüler Topluluğu ile 2015 yılından beri ortaklaşa çalışıyoruz" dedi. Sunacakları hizmetten ötürü mutlu olduklarını da belirten şirket, "Umarız bu küçük güncelleme kullanıcılar ve sürücüler arasında daha fazla konuşmaya katkı sağlar" ifadelerini kullandı.

Bu uygulama umarız kısa zamanda tüm dünyaya yayılır ve her platformda insanlarla daha kolay iletişim kurma imkanına sahip oluruz.

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