Uber'den Mavi Yakalı İşçilere Özel Yeni Uygulama

Ülkemizde taksicilerle yaşadığı tartışma sonucunda adını sıkça duyuran ve kullanılması yasaklı hale gelen Uber, yepyeni bir projeye imza atıyor. Uber Works ismi verilen yeni uygulama sayesinde mavi yakalılar işverenlerle eşleşecek.

Taksicilik hizmeti dışında farklı alanlara yayılmak isteyen Uber şirketi en nihayetinde iş bulma sektörüne de adım attı. Uber Works adlı yeni bir uygulamayı başlatacaklarını söyleyen Amerikan şirketi, kısa süreli işçi arayan şirketler ile mavi yakalı çalışanları buluşturacak.

Uber, bu uygulamayı Chicago'da bir yıldır test ettiğini söyledi ve bundan sonraki süreçte uygulamayı resmi olarak yaygınlaştırmayı planlıyor. İlk olarak belirli ABD eyaletlerinde kullanılabilir olacak olan Uber Works, zamanla Avrupa pazarına da yayılacak gibi gözüküyor.

Aynı zamanda mavi yakalı olarak Works'e kayıt olan işçiler m esai saatleri, konum, iş arama ve ücret gibi faktörleri filtreleyerek arayabilecekler. Uygulamada farklı lokasyonlardaki vardiyalar da takip edilebilecek. Uber bu uygulamayla " iş bulma sorununu" ortadan kaldırmayı hedeflediğini söyledi.

Uber İşçilerinden Vergi Kesilecek

Uygulama hakkında hazırlanan bir rapora göre, Uber Works'un vergi hukukuna takılmaması için bazı düzenlemeler yapılmış. Örneğin Uber, sağlık sektöründe çalışanlara özel vergi takibi ve buna bağlı olarak hak talebinde bulunacak. Bu şekilde işçilerden kesilen vergilendirmeler, bordro vergileri olarak hükümetlere ödenmiş olacak.