UBER'den Sonra Şimdi de Suriyeli Taksiciler Çıktı

Özellikle ülkemizde taksiciler ve Uber arasındaki kavga daha yeni bitiyorken derken şimdi de korsan taksicilik yapan Suriyeliler ortaya çıktı. Başkent Ankara'da korsan taşımacılık yapan Suriyeli mülteciler, taşıdıkları müşterilerin ise akrabaları olduklarını iddia ediyorlar.

Ankara'da yayılmaya başlayan Suriyeli taksiciler, ortalama bir yıldır bu işi devam ettiriyorlardı. Ancak özellikle son haftalarda yasal taksicilerin müşterilerine göz diken korsan taksiler, daha ucuz fiyattan götürdükleri için vatandaşlara da cazip geliyor. Fakat Ankara taksicileri bu durumdan bir hayli şikayetçi.

Konu hakkında "Son 1 yılda iş çığırından çıktı. Artık ekmeğimizi elimizden almaya başladılar. Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne ve Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası’na da defalarca fotoğraflarla şikayette bulunduk ama sonuç çıkmadı” şeklinde açıklamada bulunan Ankaralı taksiciler, Suriyelilerin ülkelerinden getirdikleri kendi araçlarıyla taşımacılık yaptıklarını belirttiler.

"Müşteri Değil, Onlar Akrabamız"

Ayrıca sarı taksi şoförleri, Suriyelileri korsan taksicilik yaparken yakaladıklarında ise akrabaları olarak tanıttıklarını dile getirdiler.

"İş o kadar çığırından çıktı ki bizim zillerin üstüne kendi numaralarının olduğu kartvizitlerini bırakıyorlar. Etlik’e giden düzenli müşterim vardı, kendisini 30 TL’ye götürüyordum. Ancak bir süre sonra binmemeye başladı. Bir yerde karşılaştık; kendisine neden gelmiyorsunuz diye sordum, artık Suriyeli taksiciyi kullandığını ve 20 TL’ye gittiğini söyledi” şeklinde konuşan taksiciler, Suriyeli korsanlara çözüm bulunmasını istiyor.