Uber, Dubai Merkezli Rakibi Careem’i 3.1 Milyar Dolara Satın Alıyor

Dünyanın en çok tercih edilen araç paylaşım platformlarından Uber, sektördeki en büyük rakiplerinden Careem’i satın alıyor. Dubai merkezli şirketi 3.1 milyar dolar karşılığında bünyesine katmaya hazırlanan Uber, halka arz öncesi çok kritik bir hamleye imza attı.

Son dönemin en gözde ulaşım ve taşımacılık şirketlerinden bir tanesi olan Uber, bir yandan Lyft gibi rakipleriyle mücadele ederken, bir yandan da yeni büyüme yolları arıyor.

Uber'den Careem'e 3.1 Milyar Dolar

Bloomberg ’e göre ABD’li araç paylaşım devi, Dubai merkezli rakibi Careem Networks FZ’yi bu hafta içerisinde satın alacak. İki şirket arasındaki anlaşmanın, 1,4 milyar doları nakit olmak üzere toplamda 3.1 milyar dolar karşılığında tamamlanması bekleniyor.

Careem, 10'dan fazla ülkede ve 70 şehirde hizmet veriyor. Faaliyet gösterdiği ülkelerin büyük bölümünde pazar lideri olan şirket, özellikle anavatanı Suudi Arabistan'da çok güçlü bir konumda.

Uber ile Careem arasındaki görüşmeler ilk kez Temmuz 2018’de başlamıştı. İlk başta Careem’in çoğunluk hissesini alarak Orta Doğu'daki operasyonlarını birleştirme düşüncesinde olan ABD’li şirket, devam eden görüşmelerde Dubai merkezli firmayı tamamen satın almaya karar verdi.

Öte yandan Uber, önümüzdeki nisan ayında ilk kez halka açılmaya hazırlanıyor. 2010 yılından bu yana mobil uygulama üzerinden ulaşım hizmeti veren şirketin işlem sırasında 120 milyar dolardan değerlendirileceği belirtiliyor. Analistlere göre Uber’in halka arzı, tarihin en büyüklerinden biri olabilir.