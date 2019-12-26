Uber'e Bin Kişi Dava Açmaya Hazırlanıyor

Bundan kısa bir süre önce Türkiye'de son derece popüler olan Uber uygulaması, giderek popülerliğini kaybetti. Aniden cezalarla adeta sistemden zorla çektirilen Uber, sürücülerinin de çok zor durumda kalmasına neden oldu. İşte şirket ile ilgili önemli haberimizin detayları.

ABD merkezli yolcu taşıma şirketi olan Uber, uygun fiyatlarıyla birçok kullanıcısını memnun ediyordu. Ancak taksicilerle yaşanan büyük problemlerden sonra şirket geri adım atmak zorunda kaldı. Hükümetin de taksicilere destek vermesiyle birlikte, bu platform iyiden iyiye güç kaybetti. Şimdi ise geride büyük bir kitleyi oluşturan Uber mağdurları kaldı.

Uber yüzünden oğlu intihar etmişti

Uber Mağdurları Platformu, yüzlerce araç sürücüsü ve sahibi şirketin kendilerini mağdur ettiği gerekçesiyle avukat tuttu ve şirkete dava açtı. Yaklaşık olarak bin kişi platformu mahkemeye vermiş oldu. Bir baba, oğlunun Uber kredileri yüzünden intihar ettiğini söyledi.

Uber Mağdurları Platformu avukatlarından Samet Gülaydın, Uber'in uluslararası tanınırlığı olan bir marka olduğunu ifade ederek, "Türkiye'de faaliyetlerine Uber başlamıştı fakat diğer ülkelerden farklı olarak Türkiye'de sadece 'Uber X Large’ araçları kullanıyordu. Taksiciler haksız rekabet oluşturduğu iddiasıyla dava açtı. Uber hiçbir gerekçe göstermeden faaliyetine son verdi. Şimdi buradaki asıl mesele; Uber Türkiye'de hizmetini vermeye başladıktan itibaren Uber araç sahipleri ve şoförlerine araç alınması, yatırım yapılması konusunda çok ciddi teşviklerde bulundu. Uber'in hiçbir haklı gerekçe göstermeden bu hizmetleri bir anda durdurdu" sözlerine yer verdi.

Aileler, şirketin yol açtığı bütün zararları telafi etmesini talep ediyor. Mahkemenin konu ile ilgili nasıl bir karar vereceği ise henüz net değil. Sizce Uber şirketi için nasıl bir sonuç ortaya çıkacak? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.