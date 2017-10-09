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  4. Uber'e Bir Darbe de Türk Taksicilerinden Geliyor

Uber'e Bir Darbe de Türk Taksicilerinden Geliyor

Ömer Dursun
Ömer Dursun İnternet
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Uzun süredir büyük sıkıntılarla uğraşan Uber şirketi, şimdi de İstanbul Taksiciler Esnaf Odası tarafından protesto ediliyor. “Emek hırsızı”, “Uber yasal değil” gibi söylemlerle şirketi suçlayan Türk taksicileri, şirket protesto etmek için 200 adet Tesla marka elektrikli otomobil satın alacağını duyurdu.

Taksiciler tarafından satın alınacak olan Tesla otomobiller, kısa süre içerisinde yolculara hizmet vermeye başlayacak. Pek çok taksici için büyük sorunlar yaratan Uber, böylelikle protesto edilmiş olacak. Ayrıca İstanbul Taksiciler Esnaf Odası bugün saat 19.00'da ABD'li şirket ve politikaları hakkında geniş çaplı bir açıklama yaparak, Uber’in ülkemizde yasaklanmasını veya haklarının kısıtlanmasını isteyecek. İstanbul taksicilerinin, sektör temsilcilerinin ve taksi kooperatif temsilcilerinin katılımı dahilinde gerçekleşecek toplantıda, taksiciler Uber'e olan tepkilerini anlatacak.

Geçtiğimiz ay içerisinde şirkete dava açan Taksiciler Esnaf Odası başkanı, “Uber Türk’ün parasıyla, arabasıyla bu ülkenin esnafını ezerek Hollanda’ya para transferi yapıyor. Uber’in T.C. sınırları içerisinde ne taşımacılık yetkisi, ne lisansı ne de belgesi yok. Uber’in Türkiye’de ofisi olmadığı için devlet 9 milyon cezayı tahsil edemiyor. Uber hem vergiden, hem taksicinin cebinden, hem de müşteriden çalıyor.” ifadelerini kullanmıştı. Fakat Uber şirketinden henüz bu konuya dair bir açıklama gelmedi.

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ETİKETLER: uber taksi hizmeti

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