Uber Eats Hindistan'da Rakibine Satıldı

Uber tarafından 2014 yılında başlatılan ve San Francisco, California merkezli bir Amerikan çevrimiçi yemek siparişi ve dağıtım platformu olan Uber Eats, Hindistan'da rakibi Zomato'ya satıldı.

Zomato, Hindistan'da Uber Eats'i Satın Aldı!

"Uber Eats India'yı satın aldık ve bu gelişmeyle birlikte Hindistan'daki gıda dağıtım kategorisinde tartışmasız pazar liderleriyiz." diyen Zomato yetkilileri "B u noktaya ulaşmak için çok çalıştık. Geçtiğimiz yıl 550'den fazla şehre açılmamız, kullanıcı deneyimine odaklanmamız ve operasyonel mükemmelliğe olan bağlılığımızla, çeşitli parametreler üzerinde yürütme yeteneğimizi gösterdik.

Bu alandaki rekabet yoğun olmaya devam edecek ve gıda dağıtım kategorisi, Hindistan'daki genel gıda hizmeti pazarına kıyasla hala çok küçük. Bu kategori büyümeye ve önümüzdeki birkaç on yıl içinde geliştirilmeye devam edecek, çünkü daha fazla insana daha iyi yiyecek sağlamak için restoranlar ve yemek servisi sağlayıcılarıyla birlikte çalışıyoruz." açıklamasını yaptı.

Uber Eats'in ne kadara satıldığı açıklanmadı. Gelen söylentilere göre Uber Eats, 160 milyon ila 200 milyon dolar arası bir fiyata satıldı. Kullanıcıların Uber Eats üzerinden verdikleri siparişleri otomatik olarak sistem tarafından Zomato'ya aktarılacak ve teslimatı Zomato yapacak.

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