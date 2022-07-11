Uber Gizli Belgeleri Sızdırıldı: Macron'un Başı Belada

Dünyanın en büyük ulaştırma şirketleri arasında yer alan Uber, uluslararası düzeyde 40'tan fazla ülkede hizmet veriyor. The Guardian Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu ile paylaşılan belgelere göreTürkiye'de de büyük tartışmalara sebep olan Uber hizmetlerinin arkasında karanlık işler dönüyor olabilir.

İnternette Uber Dosyaları olarak bilinen belgeler 2013-2017 yılları arasında şirketin 40'tan fazla ülkedeki faaliyetlerini kapsayan 124 binden fazla belgeden oluşuyor. Belgelere göre Uber'in şehirlere araç çağırma hizmetini getirme yolları, ülkelerin yasalarıyla pek uyumlu değil. Ayrıca belgelerde uygulamanın kullanıldığı ülkelerin taksi düzenlemelerine ve yerel yasalarına uyulmadığına dair somut kanıtlar da bulunuyor.

Uber Emmanuel Macron'un Desteğini Kazanmak İçin 90 Milyon Dolarlık Lobi Oluşturmuş!

Uluslararası gazeteciler tarafından incelenen 83 bin e-posta ve 1000 dosyaya göre Uber, Avrupa'daki taksi endüstrisini bitirmek ve kendine alan açmak için 90 milyon dolarlık lobi oluşturmuş. Ülkelerin yasal düzenlemelerine karşı çalışmaları ve genel manada taksi sektörünün yıpratılmasını amaçlayan bu lobi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un desteğini almaya çalışmış.

Dosyalara göre 2014 yılında Fransa'daki taksicilerin Uber'i şiddetli protestoları sonrası hükümette güç kazanmak isteyen dönemin Ekonomi Bakanı Macron, Uber'in Paris ve çevresinde hizmet verebilmesi için yasaları yeniden düzenlemiş olabilir.

Şirketin eski CEO'su ve kurucu ortağı olan Travis Kalanick, Macron'a gönderdiği bir e-postada "Uber, araç paylaşımı için düzenleyici bir çerçeve sağlayacak. Fransa'da resmi çerçeve haline gelebilecek uygulanabilir bir teklif üzerinde çalışmaya başlamak için ilgili ekiplerimizi birbirine bağlayacağız" mesajını iletmiş. Macron ise protestoların şiddetlendiği dönemde e-postaya cevaben yasa reformunun hazırlanması için gerekli ortamı sağlayacağınının güvencesini vermiş

Sızdırılan belgeler sonrasında Uber'in şimdiki sözcüsü Jill Hazelbaker, Kalanick yönetimindeyken Uber'in birçok hataya imza attığını kabul etti ve şirketin büyük bir dönüşüm içerisinde olduğunu belirtti.

Belgeler gazeteciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Sızdırılan Uber belgelerinin başta Fransa olmak üzere birkaç hafta boyunca ülkelerin gündemini meşgul etmesi bekleniyor.