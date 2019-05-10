Uber Halka Arz Ediliyor: Piyasa Değeri Dudak Uçuklattı

Halka arz edilen şirketler kervanına bir yenisi daha eklendi. Dünyanın en büyük taksi ve taşımacılık hizmet ağlarından bir tanesine sahip olan Uber, artık halkın da hisse alabileceği bir kuruluş haline geldi.

Bilindiği üzere Uber şirketinin Lyft gibi birçok rakibi bulunuyor. Hem uzak doğudaki rakiplerin, hem de Ortadoğu'daki rakiplerin şirketi oldukça zorlamasına rağmen yine de Uber liderliğini korumaya devam etti. Şirket, yakın bir zaman önce ortadoğulu benzer kuruluşları satın almıştı. Bu da yatırımcılar için önemli bir moral kaynağı oldu ve satın alma işlemlerini hızlandırdı.

Uber’in hisse başına fiyatı belli oldu

Uber gibi ciddi bir büyüklüğe ulaşan kuruluşların, genellikle izlediği iki farklı yol bulunuyor. Bu şirketler; ya daha büyük şirketler tarafından satın alınıyor ya da hisselerini halka açma yolunu deniyor. Uber ise ikinci yolu denemek istedi.

Cuma günü NewYork borsası açıldıktan sonra 180 milyon hisse satmak isteyen şirketin piyasa değeri, şu an için 82 milyar dolar olarak belirlendi. Bu rakam, İstanbul Borsası’nda yer alan ilk 10 şirketten bile daha yüksek. Hisselerin 44-50 dolar arasında satışa sunulması bekleniyor.

2012 yılında Facebook halka arz edildiğinden beri bunun en önemli hisse satışı olduğunu ifade eden piyasa uzmanları Uber için umutlu. 2019 yılının ilk üç ayında Uber şoförleri 1,5 milyon kez işlem yaptılar ve buna rağmen şirket 1 milyar dolar zarar etmişti. Bunları görmezden gelen Uber, piyasada güçlü bir etki yaratmayı düşünüyor. Uber’in hisse satışları ile ilgili düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.