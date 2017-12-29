Uber ile SoftBank Arasında Dev Anlaşma

Japonya merkezli telekomikasyon şirketi SoftBank ile ABD'li ulaşım devi Uber arasındaki flört, nihayet resmiyete döküldü. Softbank'ın başını çektiği uluslararası bir konsorsiyum, Uber'den yaklaşık yüzde 18'lik hisse satın aldı.

2017 itibarıyla 80 ülkede 650'den fazla şehirde hizmet veren Uber, dün akşam yaptığı açıklamada SoftBank ile bir süredir devam eden satın alma görüşmelerinin sonuçlandığını duyurdu.

Japon telekomikasyon şirketi SoftBank önderliğindeki bir konsorsiyum Uber'den yaklaşık yüzde 18 oranında bir hisse alımı gerçekleştirdi. Reuters'in aktardığı bilgilere göre, bu oranın yüzde 15'i SoftBank tarafından satın alınmış.

Uber ile SoftBank arasındaki anlaşmada dikkat çeken nokta ise, satın alma işleminin Uber'in güncel piyasa değerinden yüzde 30 aşağısında gerçekleşmesi oldu. Uber'in an itibarıyla piyasa değeri yaklaşık 70 milyar dolar. Bununla birlikte söz konusu anlaşmanın 2018 yılının ilk çeyreğinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Uber Uçan Taksi Projesi

2009 yılında San Francisco’da kurulan Uber, bir süredir "Elektrikle çalışan ve dikey kalkış-iniş yapan hava taşıtı" teknolojisi üzerinde çalışıyor. Şirket, geçtiğimiz aylarda 2020 yılı itibarıyla 50 adet uçan aracı, belirlediği ülkelerde hizmete sokacağını açıklamıştı.