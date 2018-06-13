Uber’in 5 MB Boyutundaki 'Lite' Sürümü Yayınladı

Popüler ulaşım platformu Uber, düşük segmentteki cihazlarda rahat çalışabilecek yalnızca 5 MB boyutuna sahip olan Uber Lite uygulamasını yayınladı.

Dünyada 83 ülkede 647 şehirde hizmet veren Uber, Asya pazarına yönelik çok önemli bir hamle yaptı. 1,3 milyar nüfusa sahip Hindistan’da olabildiğince çok insana ulaşmak isteyen San Francisco merkezli şirket, Uber’in düşük performanslı cihazlarda internet bağlantı hızına bağlı olmadan rahatça çalışabilen ‘Lite’ sürümünü yayınladı.

Hindistan’da piyasaya sürülen uygulama, normal Uber uygulamasının 181.4 MB boyutuna kıyasla yalnızca 5 MB yer kaplıyor. Mobil veri miktarını en düşük seviyede tutan uygulama, düşük ve orta segmentteki Android cihazlarla uyumlu olacak.

Kullanıcıların muhtemel varış noktalarını belirlemek için cihazın GPS özelliğini kullanan Uber Lite, uygulama içi desteğin yanı sıra arkadaşlarınızla ve ailenizle gittiğiniz yerleri paylaşma gibi birçok özelliği bünyesinde barındırıyor.

Şirket, Uber Lite uygulamasının Hindistan’ın 2GB kablosuz bağlantı teknolojilerine sahip olan bölgelerinde dahi verimli bir şekilde çalışabileceğini söylüyor. Uber CEO’su Dara Khosrowshahi, 22 Şubat tarihinde ETNow televizyon kanalına verdiği demeçte, “Hindistan büyüme planlarımızın en önemli parçalarından biri” diyerek, “Piyasaya baktığınızda büyüme oranları açısından en sağlıklı pazarlarımızdan biri. Bundan beş ila on yıl sonra nerede olabileceğimizi hayal ederken, Hindistan'ın küresel başarımızda hayati bir rol oynayacağını düşünüyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Uber Lite'ı ilk olarak Hindistan’da piyasaya çıkaran ABD’li şirket, uygulamanın yakın bir gelecekte diğer Asya ülkelerinde de kullanıma sunacağını açıkladı.