Uber’in Bisiklet Paylaşım Hizmeti JUMP, Avrupa’da Hizmete Geçiyor

Dünyanın en popüler ulaşım hizmetlerinden Uber, ilginç bir hamle yaparak geçtiğimiz Nisan ayında bisiklet kiralama servisi JUMP’ı satın almıştı. Amerikalı şirketin CEO’su Dara Khosrowshahi, 'JUMP Bikes' uygulamasının yakın bir zaman sonra Avrupa’da faaliyete geçeceğini açıkladı.

JUMP'ın adını daha önce duymayanlar için; çok kısa bir zaman önce San Francisco merkezli kurulan şirket, müşterilerine elektrikli bisiklet kiralama hizmeti veriyor. JUMP, San Francisco Belediyesi Ulaşım Ajansı ile yaptığı anlaşma sayesinde, şehirde bulunan 250 adet başıboş bisikleti yeniden tasarlayarak kullanıma sunmuştu.

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Uber CEO’su Dara Khosrowshahi, “JUMP uygulaması yaz sonuna kadar Berlin’de tamamlayacağız. Birkaç ay sonra da Avrupa’daki diğer şehirleri de sisteme ekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bisikletler konusunda büyük bir heyecan duyduklarını belirten Khosrowshahi, bisikletlerin yolların dar ve trafiğin sıkışık olduğu şehirlerde kolaylık sağladığına dikkat çekti. Asıl hedeflerinin uygun fiyatlı yeşil ulaşımı sağlamak olduğunu söyleyen Uber CEO’su, bisikletlerin telefonda takip edileceğini ve herhangi bir yere kilitli vaziyette bırakılabileceğini ifade etti.

Şehirdeki bisikletler, belli noktalarda kilitli bir şekilde bulunacak. Ardından kullanıcılar, uygulama üzerinden kendilerine en uygun noktadaki bisikleti rezerve ettirebilecekler.

JUMP CEO'su Ryan Rzepecki, daha önce yaptığı açıklamada, Uber ile kurdukları ortaklığın bisikletleri daha geniş kitlelere yaymak ve kullanıcıların ulaşım seçeneklerini arttırmak için harika bir yol olduğunu dile getirmişti.