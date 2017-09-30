Uber'in Eski CEO'su Ortalığı Karıştırdı

Geçtiğimiz aylarda istifa eden Uber kurucusu ve CEO'su Travis Kalanick rahat durmuyor. Eski CEO, şirketin geri kalanına haber vermeden iki yeni yönetim kurulu üyesi atadı. Yönetim kurulu üzerinde ve şirket hisselerinde hala söz sahibi olan Kalanick'in bu hamlesi çok konuşuluyor.

Uber'den geçtiğimiz aylarda istifa eden Travis Kalanick, şimdi de yönetim kuruluna iki yeni üye atadı. Şirketin 10 ve 11'nci yönetim kurulu üyeleri Xerox Eski CEO'su Ursula Burns ve Merrill Lynch Eski Başkanı John Thain oldu. Wall Street Journal tarafından paylaşılan habere göre, 2016 yılında Suudi fonundan gelen 3.5 milyar dolarlık yatırım sonunda gelen sandalye hakları Kalanick'in kontrolüne verildi. Kalanick ise kendi kontrolüne verilen 3 sandalyeyi doldurmaya başladı.

Bloomberg, ise yeni CEO Dara Khosrowshahi'nin bu atamaları "tam bir sürpriz" olarak nitelendirdiğini belirtiyor. Görünüşe göre şirketin kurumsal yapısı yeniden düzenlenecek ve Kalanick iki taraftar daha kazanacak.

Bu arada Uber tarafından da bir açıklama geldi. Şirket, "Ms. Burns ve Mr. Thain'in atamaları Uber ve yönetim kurulu için tam bir sürpriz oldu. Bizler her çalışanın ve hissedarın gurur duyabileceği bir şirket için birinci sınıf yönetime geçmeye çalışıyoruz" dedi.