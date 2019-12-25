Uber'in Kurucusu Ayrılık Kararı Aldı!

Uber Kurucusu Travis Kalanick önümüzdeki günlerde şirketin yönetim kurulundan ayrılmayı planladığını duyurdu.

Travis Kalanick Şirketten Ayrılıyor!

Ülkemizde yaşadığı sorunlar nedeni ile yasaklanan Uber, yurt dışında yaşadığı sorunlar ile de gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan şirket, Travis Kalanick'in yönetim kurulundan istifa etmeyi planladığını duyurdu. Kalanick ilerleyen zamanlarda yeni işine ve hayırseverlik çabalarına odaklanmayı planladığını belirtti.

Kalanick 2010 ve 2017 yılları arasında Uber CEO'su olarak görev yaptı. Bu süre zarfında ortaya atılan tartışmalara yabancı değildi ve yaşanan pek çok problem nedeni ile sık sık haberlerde yer alıyordu. Bir grup yatırımcının şirkete mektup yazmasının ve yönetici değişikliği talep etmesinin ardından görevden alındı ve yerine şimdiki CEO olan Dara Khosrowhahi getirildi.

Kalanick bugüne kadar şirket ile yollarını ayırma noktasında pek çok işaret verdi. Örneğin şu ana kadar Uber'de bulunan hisselerinin 2,1 milyar dolar değerindeki kısmını satması bunların en önemli örneklerinden birisi.