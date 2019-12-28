Uber'in Türkiye'ye Geri Dönme İhtimali Var Mı?

Dünyanın en büyük ulaşım uygulamalarından bir tanesi olan Uber, geçtiğimiz zamanlarda tartışmaların odağındaydı. Şirket şu anda Türkiye'den kısmi olarak çekildi. Peki geri dönme ihtimali var mı? İşte haberimizin detayları.

Uber Türkiye'de ilk başladığı zamanlarda pek bir problem yaşanmıyordu. Ancak zaman ilerledikçe taksiciler ile aralarında çok sert problemler başladı. Bunun üzerine Uber şirketi hedef tahtasına oturtuldu. Bazıları taksicilerin davranışlarından dolayı Uber'i desteklerken bazıları da Uber'e cephe aldı.

Uber'in Türkiye'ye dönüşü zayıf ihtimal

Şu anda Uber platformunu sadece taksiciler kullanabiliyor. Onların yolcu alıp indirmesi şirket tarafından sağlanıyor. Böylece kuruluşun sadece sürücü değiştirdiğini söylüyebiliriz.

Şimdilerde şirket ile ilgili birçok dava mevcut. Sürücüler mağdur olduklarını söylüyor. Taksiciler ise platformun başlatılması durumunda eski tartışmaların yeniden gündeme geleceğini söylüyor. Tüm bunlar Uber platformu için başa çıkması güç problemler.

Muhtemelen şirket Türkiye'ye orta vadede geri dönmeyecek. Bu nedenle Uber şoförleri biraz daha mağduriyet yaşayacaklar diyebiliriz. Peki sizce kuruluş Türkiye yeniden dönmeli mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere ulaştırabilirsiniz.