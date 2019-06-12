Uber’in 'Uçan Taksi'sinin Hizmet Vereceği 3 Şehir Belli Oldu

Uber’in merakla ve heyecanla beklenen uçan taksi (Uber Air) hizmetinin başlatılacağı pilot şehirler açıklandı. Avustralya, Yeni Zelanda ve Kuzey Asya Uber Bölge Müdürü Susan Anderson tarafından yapılan yazılı açıklamada, Uber’in uçan taksi uygulaması için seçilen 3 pilot şehrin Melbourne, Dallas ve Los Angeles olduğu duyuruldu. Anderson ayrıca, Melbourne’deki test uçuşlarının 2020’de, ticari uçuşların ise 2023 yılında başlayacağını bildirdi.

Federal ve eyalet hükümetlerinin de kendilerine bu konuda destek verdiğini belirten Anderson, "Avustralya hükümetleri ulaşım ve gelecekteki taşımacılık teknolojisine, ileriye dönük bir yaklaşımda bulunmuştur. Bu, benzersiz demografik ve coğrafi faktörlerin yenilik ve teknoloji kültürüyle birleştiğinde, Melbourne'ü Uber Air için mükemmel bir üçüncü pilot şehir yapıyor." ifadelerine yer verdi.

Avustralya Sivil Havacılık Güvenliği Otoritesi (CASA) de, 29 Aralık 2018'de yaptığı bir açıklamada, 'uçan taksi' uygulamasının oldukça güvenilir ve uygulanabilir bir çözüm olduğunu ifade ederek, sistemin başlatılması için herhangi bir engelin bulunmadığını belirtmişti.

Uber’in uçan taksi uygulamasının, dikey kalkış ve iniş teknolojisinin kullanıldığı küçük, elektrikli uçaklarla başlatılması planlanıyor. İniş ve kalkış yerleri olarak ise, ilk etapta havaalanları, otoparkların çatıları ve mevcut helikopter pistlerinin kullanılması bekleniyor.

Avustralya pazarına ilk kez 2012 yılında giren ve o tarihten bu yana taşıdığı 3.8 milyondan fazla yolcunun, ülkede Uber’in benimsendiğini gösterdiğini ifade eden Anderson, uygulamanın Melbourne’ün ardından yakın bir zamanda ülkenin diğer şehirlerinde de başlatılacağı müjdesini verdi.