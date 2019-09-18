Uber’in Yeni Güvenlik Özelliği 'RideCheck' ABD’de Hizmete Girdi

Uber geçtiğimiz yıl ilginç bir güvenlik özelliğini test etmeye başlamıştı. RideCheck adlı bu yeni özellik sayesinde Uber, akıllı telefonlardaki GPS ve jiroskop, hız ölçer gibi sensörler aracılığıyla bir Uber aracının beklenmedik uzun duraklamalarından ya da aracın muhtemel bir kazaya karışmış olmasından haberdar olabiliyor.

Beta test süreci başlatıldıktan 1 yıl sonra, RideCheck özelliğinin şimdilerde ABD’de kullanıma sunulduğu duyuruldu. Yeni özellik an itibariyle ABD’deki tüm Uber sürücüleri ve yolcuları tarafından kullanılabiliyor. Ancak şirket, gelecekte bu özelliği çok daha fazla ülkede kullanılabilir hale getirmeyi planlıyor.

Uber’in genel çalışma prensibi gereği tüm yolculuklar haritada yer aldığı için, şirket nerede ve ne zaman Uber hizmeti aldığınızı, aracı kimin kullandığını ve sizi nereye götürdüğünü biliyor. Bu özel verileri ve sürücülerin akıllı telefonlarındaki diğer sensörleri kullanan Uber teknolojisi, aracın karıştığı muhtemel kazaları ve yolculukta sıra dışı bir şeyler yaşanıp yaşanmadığını tespit edebiliyor.

RideCheck özelliği başlatıldığında, hem sürücü hem de yolcuya her şeyin yolunda olup olmadığını soran bir bildirim gönderiliyor. Sürücü ve yolcu, işlerin yolunda olup olmadığı konusunda uygulama üzerinden Uber’e bildirim gönderebiliyor, önemli bir durumu Güvenlik Hattı'na bildirebiliyor ya da acil durum seçeneğiyle yardım çağırabiliyor.

Uber bu özelliğin, kaza durumunda sigorta tazminat sürecini hızlandırmaya da yardımcı olabileceğini söylüyor. Ayrıca şirket, RideCheck’e eklenecek ek senaryolarla birlikte bu teknolojinin daha da geliştirileceğini vadediyor.