Uber Kendi Kredi Kartını Çıkardı

İngiliz bankası Barclays ile anlaşma sağlayarak kendi kredi kartını sunan Uber şirketi, bu kredi kartıyla aktif ticarette daha büyük bir pay sahibi olmak istiyor.

Temel olarak puan sistemine dayalı olarak çalışan Uber kartı; restoranlarda, otellerde ve Uber ile yapılacak yolculuklarda puan kazandıracak. Ayrıca kartı almak için ücret ödemeyecek olan müşteriler, ilk 90 gün içinde 500 dolara kadar harcama yaparsa; 100 dolar bonus kazanmayı başaracak.

Restoran ve paket servis gibi yerlerde hesabın yüzde 4’ü oranında puan vereceği söylenilen kredi kartı, otellerde ve Airbnb’de de yüzde 3 oranında puan kazandıracak. ABD müşterilerinin kart üzerinden telefon faturalarını ödemesi ise Uber için 50 dolar kredi sağlayacak. Bunlara ek olarak kart sahiplerine Spotify, Netflix ve Amazon Prime gibi çevrimiçi hizmetlerde kullanılabilen yıllık 50 dolarlık bir abonelik kredisi verilecek.

Ayrıca Uber kendi kredi kartını çıkaran ilk ulaşım şirketi değil. Uber'den daha önce şirketin en büyük rakiplerinden biri olan Lyft, Delta ile anlaşma yapmış ve kullanıcılarına özel indirimler kazandırmıştı.

2 Kasım tarihinden itibaren ABDli müşterilerine kredi kartını sunacak olan Uber, 2018 yılında ise dünya genelinde kredi kartını kargolamayı planlıyor.