Uber Koronavirüs Yüzünden 3 Ayda 1.8 Milyar Dolar Kaybetti

Koronavirüsten en ters etkilenen şirketlerden olan Uber'in teslimat rezervasyonları geçtiğimiz çeyrekte ikiye katlanırken (Uber Eats), yolculuk rezervasyonları yüzde 75 kayıp yaşadı. Uber'in Koronavirüsten önceki beklentisi ise tam ters şekildeydi.

Uber koronavirüs salgınının 2020'nin ikinci çeyreğinde mali duruma etkilerini paylaştı. Uber'in araç çağırma bölümü için gelirler bir önceki yıla göre yüzde 75 düşüşle 12,2 milyar dolardan 3 milyar dolara kadar düştü.

Uber taksi hizmeti kaybediyor, Uber Eats büyüyor

Uber'in taksi hizmeti büyük bir ivmeyle düşüş yaşarken teslimat işindeki hızlı büyüme ise gelirleri bir şekilde dengelendi. Uber Eats'in t eslimat rezervasyonları iki katından fazla artarak 3,4 milyar dolardan 7 milyar dolara çıktı.

ABD'li şirket ikinci çeyrekte GAAP bazında 1,8 milyar dolar kaybetti. Tek seferlik ücretleri göz ardı eden Uber, son birkaç yıldır her çeyrekte yaklaşık 1 milyar dolar kaybediyor.

Mayıs ayında Uber Koronavirüs kayıplarını kontrol altına almak için 3 bin 700 kişiyi işten çıkarmıştı. CEO Dara Khosrowshahi yaptığı açıklamada Uber'in ürün portföyünün koruma altında olduğunu, çünkü insanlar dışarı çıkmadıkları halde daha fazla paket siparişi verdiklerini savundu.

Koronovirüs döneminde araçlara olan talep azalıyorken Uber Eats'in günden güne büyümesi şaşırtmıyor. Ancak uzmanlar Uber'in para kaybetme tehlikesinin olmadığını belirtiyor. Şirketin yaklaşık 8 milyar dolar nakit ve kısa vadeli yatırımı bulunuyor.