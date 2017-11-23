UBER Kullanıcılarına Ceza Yağdı

İstanbul taksicileri ve Uber arasındaki kavga hala sonlanmış değil. İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Amirliği ekipleri tarafından 6 bin 700 Uber şoförüne ve 44 motosikletçiye 2628 TL para cezası kesildi. Bu cezaların en büyük girişimcisi ise İstanbul Taksiciler Esnaf Odası oldu.

Uzun süredir Uber'in "korsan taksi" olduğunu ve İstanbul taksicilerinin hakkını yediğini savunan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, Uber'e karşı atağa geçti. Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne Uber taksicilerini şikayet eden ve 6 bin 700 şoföre ceza gelmesini sağlayan Taksiciler Odası, bu cezaların gerekli olduğunu belirterek polise teşekkür etti. Aynı zamanda bu sürücüler bir daha polise yakalanırsa, önceki cezanın neredeyse 2 katı kadar para ödeyecek (4 bin 380 TL).

Oda tarafından gelen açıklama şu şekilde: "Odamıza plakalarını ihbar etmiş olduğunuz Uber vs. tüm korsan taşımacılar hakkında başlattığımız işlemler sonucu İl Emniyet Müdürlüğü 01.01.2017-20.10.2017 tarihleri arasında 6 bin 700 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandığı bilgisini bizlerle paylaştı. Korsan taşımacıları tamamen bitirecek olan bizlerin kaliteli ve konforlu hizmetimiz olacaktır. Mesleğimize sahip çıkalım, ekmeğimizi hainlerle paylaşmayalım"

Ayrıca Taksiciler Odası açıklamasında maliyenin de Uber'e ceza yazabileceğini bildirdi. Taksiciler Odası konu hakkında "Uber'e hizmet eden veya D2 belgesi ile korsan taşımacılık yapanlar, hükümetimizin çeşitli birimleri tarafından takip ediliyor. Maliye, Uber ile çalışan şahsı veya belgesini taşıdığı şirketi vergi anlamında incelemeye alıyor. Araç içerisinde yakalanan müşteriye 292 TL ceza yazılıyor." açıklamasını yaptı.