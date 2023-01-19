Uber Kurye, İstanbul'da Hizmete Başladı

Bir süredir ülkemizde sarı taksilerle hizmet veren Uber, Avrupa ve ABD'de hizmete sunmuş olduğu kurye hizmetini Uber Kurye olarak ülkemizde de hizmete sunmaya hazırlanıyor. 19 Ocak'ta kullanıcılara sunulması beklenen hizmet ile kullanıcılar yeni bir kurye seçeneğine daha kavuşmuş olacak.

Global teknoloji platformu Uber, anlık paket teslimatı yapılabilen yeni "Uber Kurye" hizmetini İstanbul’da başlatıyor. 19 Ocak tarihinden itibaren Uber ayrıcalığı ile İstanbul’da hızlı, kolay ve güvenli anlık paket teslimatı yapılabilecek. Uber Kurye ile gönderilecek paketler, Uber uygulamasında belirtilecek adresten teslim alınacak ve iletilmek istenen adrese teslim edilecek.

Uber kullanıcıları, uygulamada bulunan ‘Paket gönder’ seçeneğine ek olarak, ‘Paket al’ seçeneğini de kullanarak belirttikleri adresten paket aldırıp teslimat adresine ulaştırabilecekler.

İlk Teslimata Özel 70 TL'ye Kadar Gönderim Ücreti Yok

Uber Kurye'yi ilk kez kullanacak olan kullanıcılardan ilk teslimata özel 70 TL'ye kadar gönderim ücreti de alınmayacak. Siz de ilk teslimatta bu kampanyayı kullanmak istiyorsanız Uber uygulamasındaki Promosyonlar bölümünden "UBERKURYE" kodunu kullanabilirsiniz. Kampanya 31 Ocak tarihine kadar yalnızca kredi kartı ile yapılan ödemelerde geçerli olacak.

Konuyla ilgili olarak Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı şu ifadeleri kullandı: