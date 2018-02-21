Uber, Müşterilerini Uçan Taksilerde Taşıyacak

Uber'in CEO'su Dara Khosrowshahi, Asya'ya düzenlediği gezide şirketin uçan taksi hizmetine 5 ila 10 yıl içinde başlayabileceğini söyleyerek herkesi heyecanlandıran bir açıklama yaptı.

Dünya çapında 58 ülkede ve 300 şehirde mobil uygulama üzerinden ulaşım hizmeti veren Uber, son dönemde otonom araç projeleriyle gündeme geliyordu. ABD başta olmak üzere birçok ülkede otonom araçlarını trafiğe açık yollarda test eden ve Volvo'dan üç yıl içinde 24 bin adet sürücüsüz araç satın almayı planlayan Uber, şimdi de müşterilerini uçan taksilerde taşıyacak.

Geçen yıl yaşanan cinsel taciz ve ayrımcılık skandalları sonrası şirketin eski CEO'su Travis Kalanick'ten boşalan koltuğa oturan Dara Khosrowshahi, Asya'ya düzenlediği gezi sırasında uçan taksi projesiyle ilgili konuştu.

Tokyo'da yatırımcılarla bir araya gelen Khosrowshahi, uçan araçları hesaplı bir toplu ulaşım aracına dönüştürmek istediklerini ve 5 ila 10 yıl içinde uçan taksi hizmetini devreye sokabileceklerini açıkladı.

Uber, bir süredir "Elektrikle çalışan ve dikey kalkış-iniş yapan hava taşıtı" teknolojisi üzerinde çalışıyor. Saatte 322 kilometre hıza ulaşması beklenen uçan taksiler, dört yolcuyla birlikte 2020'de Los Angeles'ta test edilecek.