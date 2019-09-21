Uber Otonom Araçları Yeni Şehirlerde Test Edilecek

Otonom araçlarla ilgili çalışmalar arttıkça bu konudaki ümitler de giderek fazlalaşıyor. Uber yeni otonom araç test edeceğini söyledi ve şirket bu sektörde adını altın harflerle yazdıracağını kanıtladı.

Uber ile ilgili yaptığımız haberlerde; San Francisco, Pittsburgh ve Toronto gibi şehirlerin otonom araç testlerinde kullanılacağını ifade etmiştik. Yeni gelen haberlere göre şirket Dallas şehrinde de otonom sürüş denemeleri yapacak. Kuruluşun nihai hedefi ise otonom sürüşü tamamen kusursuz bir seviyeye getirebilmek.

Uber otonom araçları yakında yollarda olacak

Otonom sürüş deneyimini bütün araçlarda yaygın hale getirmek, ABD'nin önemli hedeflerinden birisi içerisinde yer alıyor. ABD otonom sürüş denemeleri için 3 eyalette 30 milyon dolar dağıtmıştı. Uber ise daha farklı şehirlerde otonom sürüş denemeleri yapıyor.

Uber ATF strateji başkanı Austin Gedit, otonom araç konusunda çok daha ileri düzey çalışmalar yapmak istediğini ifade etti. Ayrıca kamuya açık yollarda kullandıkları her milin, gelişim çalışmalarına anlamlı bir katkı sunduğunu da ifade etti. Şirket tarafından devam ettirilen bu çalışmalara bakılırsa, kuruluş Waymo gibi rakiplerle mücadele etmiyor. Bunun yerine daha çok uzun vadeli bir çalışma planı ortaya koymaya gayret gösteriyor.

Şirketin 2018 yılında Arizona kazası yapmasından sonra otonom araç çalışmaları ciddi şekilde aksamıştı. Ancak ilerleyen yıllarda bu çalışmalar, daha da hızlanacak ve Uber otonom araçlar yollarda daha sık görülecek. Peki sizce Uber otonom araç konusunda yeterli gelişme gösterebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.