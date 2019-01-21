Uber, Otonom Bisikletler Üzerinde Çalışıyor

Dünyanın en popüler ulaşım hizmetlerinden biri olan Uber, otonom sürüş özelliğine sahip elektrikli scooter ve bisikletler üzerine çalışıyor.

California merkezli 3D Robotics'in CEO'su Chris Anderson, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Uber’in iki tekerlekli araçlara kendi kendine sürüş kabiliyeti eklemek için çalıştığını söyledi.

Exciting announcement from @UberATG at today's @DIYRobocars event. "Micromobility" = autononomous scooters & bikes that can drive themselves to charging or better locations. Hiring now pic.twitter.com/sOjroo8XZI — Chris Anderson (@chr1sa) 20 Ocak 2019

İngiliz The Daily Telegraph gazetesi ise şirketin, elektrikli bisiklet bölümü olan Uber Jump için birçok mühendisi işe aldığını aktardı. ABD’li şirket, Nisan 2018’de San Francisco merkezli bisiklet kiralama servisi Jump’ı satın almıştı.

Uber’in bu çabası, bisikletleri daha geniş kitlelere yaymak ve kullanıcıların ulaşım seçeneklerini artırmak için yerinde bir adım gibi görünüyor. Şirketin asıl hedefi ise uygun fiyatlı yeşil ulaşımı sağlamak ve şehir trafiğini hafifletmek. Uygulamanın ilk etapta San Francisco’da hayata geçmesi hedefleniyor.

Uber ile JUMP arasındaki anlaşma gereği, kullanıcılar otonom özellikli bisikletleri Uber uygulaması üzerinden doğrudan kiralayabilecek. Şehirdeki bisikletler, belli noktalarda kilitli bir şekilde bulunuyor. Kullanıcılar, uygulama üzerinden kendilerine en uygun noktadaki bisikleti rezerve ettirebiliyorlar. Bu alanda şehirdeki tek izinli kuruluş olan JUMP'la ortaklık kuran Uber, böylelikle kullanıcıların birden fazla ulaşım alternatifine sahip olmalarını sağlayacak.