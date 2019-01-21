  1. Tamindir
  2. haber
  3. teknoloji
  4. Uber, Otonom Bisikletler Üzerinde Çalışıyor

Uber, Otonom Bisikletler Üzerinde Çalışıyor

Uber, Otonom Bisikletler Üzerinde Çalışıyor
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | teknoloji

Dünyanın en popüler ulaşım hizmetlerinden biri olan Uber,  otonom sürüş özelliğine sahip elektrikli scooter ve bisikletler üzerine çalışıyor.

California merkezli 3D Robotics'in CEO'su Chris Anderson, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Uber’in iki tekerlekli araçlara kendi kendine sürüş kabiliyeti eklemek için çalıştığını söyledi. 

 

 

İngiliz The Daily Telegraph gazetesi ise şirketin, elektrikli bisiklet bölümü olan Uber Jump için birçok mühendisi işe aldığını aktardı. ABD’li şirket, Nisan 2018’de San Francisco merkezli bisiklet kiralama servisi Jump’ı satın almıştı. 

Uber’in bu çabası, bisikletleri daha geniş kitlelere yaymak ve kullanıcıların ulaşım seçeneklerini artırmak için yerinde bir adım gibi görünüyor. Şirketin asıl hedefi ise uygun fiyatlı yeşil ulaşımı sağlamak ve şehir trafiğini hafifletmek. Uygulamanın ilk etapta San Francisco’da hayata geçmesi hedefleniyor.

Uber ile JUMP arasındaki anlaşma gereği, kullanıcılar otonom özellikli bisikletleri Uber uygulaması üzerinden doğrudan kiralayabilecek. Şehirdeki bisikletler, belli noktalarda kilitli bir şekilde bulunuyor. Kullanıcılar, uygulama üzerinden kendilerine en uygun noktadaki bisikleti rezerve ettirebiliyorlar. Bu alanda şehirdeki tek izinli kuruluş olan JUMP'la ortaklık kuran Uber, böylelikle kullanıcıların birden fazla ulaşım alternatifine sahip olmalarını sağlayacak.

Uber’in Bisiklet Paylaşım Hizmeti JUMP, Avrupa’da Hizmete Geçiyor İNTERNET Uber’in Bisiklet Paylaşım Hizmeti JUMP, Avrupa’da Hizmete Geçiyor
01:43 Samsung Şimdi de Akıllı Bisiklet Üretecek
TEKNOLOJİ Samsung Şimdi de Akıllı Bisiklet Üretecek
Benzersiz Tasarımıyla Büyüleyen e-Bisiklet Novus ile Tanışın TEKNOLOJİ Benzersiz Tasarımıyla Büyüleyen e-Bisiklet Novus ile Tanışın

ETİKETLER: uber otonom sürüş

YORUMLAR