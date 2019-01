Uber, Otonom Bisikletler Üzerinde Çalışıyor

Dünyanın en popüler ulaşım hizmetlerinden biri olan Uber, otonom sürüş özelliğine sahip elektrikli scooter ve bisikletler üzerine çalışıyor.

California merkezli 3D Robotics'in CEO'su Chris Anderson, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Uber’in iki tekerlekli araçlara kendi kendine sürüş kabiliyeti eklemek için çalıştığını söyledi.

Exciting announcement from @UberATG at today's @DIYRobocars event. "Micromobility" = autononomous scooters & bikes that can drive themselves to charging or better locations. Hiring now pic.twitter.com/sOjroo8XZI