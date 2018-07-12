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Uber Otonom Sürüş Ekibinin İşine Son Veriyor

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Son zamanlarda otonom araçları yüzünden başı belada olan Uber, otonom sektöründeki çalışanlarından 100 kişinin işine son verdi. Özellikle araç operatörlerini işten çıkaran şirketin otonom hizmetlerini bir süreliğine askıya aldığını duyurdu.

Arizona'da yaşanan olaylardan sonra bu konuda biraz daha geri planda kalmayı tercih eden şirket, 100 çalışanını işten çıkardıklarını doğruladı. İşten çıkarma konusunda açık bir neden vermeyen Uber "Önümüzdeki aylarda kamu yollarına dönmeyi dört gözle bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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Ayrıca şirketin Pittsburgh ve ana merkez San Francisco takımındaki çalışanlarının işine son verdiğini aktarmak gerekiyor. Yaşanan kazalar sonucunda asıl görevine odaklanan ABD'li şirketin araç operatörleriyle yollarını ayırdığı ifade edildi. Ancak şirketin otonom sürüş konusunda işten çıkarılan 55 kişinin yeniden farklı bir göreve başvurdukları dile getirildi.

Uber sözcüsü konu hakkında yaptığı açıklamada otonom sektöründen çekilmediklerini yalnızca bir süreliğine sessiz kalacaklarını belirtti. “Ekibimiz, güvenli bir şekilde kendi kendine sürüş teknolojisini geliştirmeyi taahhüt ediyor ve önümüzdeki aylarda kamu yollarına dönmeyi dört gözle bekliyoruz” diyen sözcü, işten çıkarılan çalışanlara da emekleri için teşekkür etti.

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Ömer Dursun
Ömer Dursun - | teknoloji
ETİKETLER: uber otonom sürüş uber çalışanları

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