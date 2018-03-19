Uber, Otonom Sürüş Teknolojisini Toyota’ya Satacak

Uzun bir zamandır otonom sürüş teknolojileri üzerinde çalışan Uber, uzun vadede otonom araçlardan oluşan büyük bir filo kurmak istiyor. Şirket, geliştirdiği teknolojiyi yalnızca ulaşım hizmetinde kullanmayacak. Otonom sürüş yazılımını satmak için Toyota ile görüşen Uber, anlaşma sağlandığı takdirde Japon devinin minibüslerine bu sistemi entegre edecek.

Otonom araç teknolojisinin geliştirilmesinde Google’ın yan kuruluşlarından Waymo ile şiddetli bir savaşın içinde olan Uber, dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Toyota ile çok önemli bir ortaklık kurabilir.

Uber'in CEO’su Dara Khosrowshahi, Toyota'nın Yönetim Kurulu Başkanı Shigeki Tomoyama ve şirketin Silikon Vadisi'ndeki Yapay Zeka Geliştirme Birimi’nin başındaki isim Gill Pratt ile bir araya geldi.

Nikkei Asian Review'un haberine göre, her iki şirket yetkilileri, Uber’ın otonom sürüş sistemini Toyota’nın minivan modellerine kurmak için görüşüyor. Uber İleri Teknolojiler Grubu'nun Başkanı Eric Meyhofer, Uber’in sürücüsüz otomobil yazılımının, kamera ve sensörlerin yanı sıra LIDAR yardımıyla verileri toplayıp işleyebildiğini söylüyor.

Toyota’nın minivan modellerine entegre edilmesi planlanan LIDAR sensörleri sayesinde aracın etrafındaki her nesnenin uzaklığını hesaplayabildiğini ifade eden Meyhofer, sistemin normal araçlara da sonradan kurulabileceğini belirtti.