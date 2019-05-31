Uber, Sadece 3 Ayda 1 Milyar Dolar Kaybetti

Bu ayın başlarında tarihin en büyük halka arzlarından bir tanesini gerçekleştiren Uber, sadece üç ayda 1 milyar dolar kaybetti. ABD’li şirket, bu tür zararların yılın geri kalanında da devam edebileceğini açıkladı.

Dünyanın en büyük taşımacılık servislerinden Uber, 10 Mayıs’ta New York Borsasında halka arz gerçekleştirmişti. Toplamda 180 milyon hisse satışı gerçekleştiren Kaliforniya merkezli şirket, önemli bir gelir elde etmişti.

Buna rağmen piyasa değeri 75,5 milyar dolardan 69,7 milyar dolara düşen Uber, halka arzının ilk gününde yatırımcısına en çok para kaybettiren şirket olmuştu.

Halka arzın ardından ilk kazanç raporunu açıklayan Uber, 2019’un birinci çeyreğinde 3.1 milyar dolar gelir elde ettiğini bildirdi.

Rapora göre, şirketin hisse senedi fiyatı ilk halka arzından bu yana yüzde 12 oranında düştü. Sadece üç ayda 1 milyar dolar kaybeden Uber, söz konusu erimenin sebebi olarak Uber Eats’i gösteriyor.

2014 yılında başlatılan çevrimiçi yemek siparişi ve dağıtım platformu, bu yıl daha fazla şehir ve restoran zincirini bünyesine katmıştı. Uber’in son dönemdeki en iyi girişimlerinden bir tanesi olarak gösterilen Uber Eats, potansiyeliyle yatırımcılara güven veriyor.

Buna rağmen Uber, sürdürülebilir karlılığa giden yolu bulamadığı takdirde, önümüzdeki dönemde önemli sorunlarla baş etmek zorunda kalabilir.