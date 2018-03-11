UBER Saldırılar Hakkında Açıklama Yaptı

Tüm dünyada taksiciler ve Uber şoförleri arasında devam eden büyük bir tartışma var. Konu hakkında bugüne kadar net açıklamalarda bulunmayan ABD'li şirket, en sonunda gerekli açıklamayı yaptı. Şoförlerine sahip çıkan Uber, "Onlara gereken hukuki yardımı sağlayacağız." dedi.

Geçtiğimiz gün İstanbul'da bir kişi Uber aracına saldırmış ve araçta büyük bir maddi hasar oluşturmuştu. Birkaç gün daha geriye gittiğimizde ise, taksiciler bir Uber çağırıp şoförünü dövmüştü. Yani son günlerde iyice had safhaya gelen bu olaylar, şirketi bir açıklama yapmaya sürükledi. Genellikle saldırı konularında detaylı şeyler söylemekten kaçınan Uber, "Bu zor zamanlarda, Uber sürücü ortaklarımızın yanında durmak önceliğimizdir." ifadelerini kullandı. Globalden yapılan açıklamada Uber'in hedeflerine değinildi.

"Türkiye’deki operasyonlarımıza, sorumlu bir iş ortağı olarak, sonuna kadar bağlıyız." diyen Uber, taksi sistemlerinin yasal olduğuna ve her ülkedeki gerekli vergilerin ödendiğine de vurgu yapmaktan kaçınmadı. Türkiye'de 2 bine yakın Uber aracı olduğunu ifade eden şirket, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"En çok önem verdiğimiz konuların başında, yerel paydaşlarla beraber çalışarak, birlikte daha akıllı ve çevre dostu şehirler yaratmak geliyor. Türkiye’de taksicilerin Uber’in teknolojisinden faydalandığı bu işbirliğinin çok büyük bir potansiyeli olduğu inancındayız"